USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана

фото
10:59 596

9 декабря в Стамбуле, Турецкая Республика, состоялась церемония открытия официального представительства Бюро по туризму Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, генеральный консул Азербайджанской Республики в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам и заместитель губернатора Стамбула Мехмет Сюлюн, а также представители туристической индустрии и медиасообщества Турции и Азербайджана.

В своей речи Фуад Нагиев подчеркнул, что открытие представительства знаменует новый этап в развитии двустороннего сотрудничества между странами. По его словам, новое представительство создает платформу для системного и эффективного укрепления отношений и будет способствовать продвижению туристического бренда Азербайджана в Турции.

Кроме того, Фуад Нагиев отметил, что интерес турецких туристов к Азербайджану продолжает расти, а последние пять лет граждане Турции стабильно занимают второе место по числу иностранных гостей нашей страны.

В рамках церемонии, дополненной культурной программой, представители туристической индустрии обеих стран обсудили перспективы регионального сотрудничества, обменялись опытом и рассмотрели совместные инициативы в сфере туризма.

Отметим, что за 11 месяцев 2025 года количество туристов из Турции, посетивших Азербайджан, превысило 416 тысяч человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 50
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2814
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4932
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 677
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1464
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 890
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2588
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1765
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 597
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1032
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4294

ЭТО ВАЖНО

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 50
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2814
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4932
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 677
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1464
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 890
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2588
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1765
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 597
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1032
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4294
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться