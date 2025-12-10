В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана

Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, генеральный консул Азербайджанской Республики в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам и заместитель губернатора Стамбула Мехмет Сюлюн, а также представители туристической индустрии и медиасообщества Турции и Азербайджана.

В своей речи Фуад Нагиев подчеркнул, что открытие представительства знаменует новый этап в развитии двустороннего сотрудничества между странами. По его словам, новое представительство создает платформу для системного и эффективного укрепления отношений и будет способствовать продвижению туристического бренда Азербайджана в Турции.