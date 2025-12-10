В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана

9 декабря в Стамбуле, Турецкая Республика, состоялась церемония открытия официального представительства Бюро по туризму Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, генеральный консул Азербайджанской Республики в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам и заместитель губернатора Стамбула Мехмет Сюлюн, а также представители туристической индустрии и медиасообщества Турции и Азербайджана.
В своей речи Фуад Нагиев подчеркнул, что открытие представительства знаменует новый этап в развитии двустороннего сотрудничества между странами. По его словам, новое представительство создает платформу для системного и эффективного укрепления отношений и будет способствовать продвижению туристического бренда Азербайджана в Турции.
Кроме того, Фуад Нагиев отметил, что интерес турецких туристов к Азербайджану продолжает расти, а последние пять лет граждане Турции стабильно занимают второе место по числу иностранных гостей нашей страны.
В рамках церемонии, дополненной культурной программой, представители туристической индустрии обеих стран обсудили перспективы регионального сотрудничества, обменялись опытом и рассмотрели совместные инициативы в сфере туризма.
Отметим, что за 11 месяцев 2025 года количество туристов из Турции, посетивших Азербайджан, превысило 416 тысяч человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.