Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Казахи перенаправляют нефть в Китай

Казахстан после удара украинских безэкипажных катеров по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в России начал перенаправлять часть нефти с крупного месторождения Кашаган в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

«В настоящее время министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что «инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта» по трубопроводу, и поставки продолжаются по действующей инфраструктуре с соблюдением мер безопасности.

Ранним утром 29 ноября украинские беспилотные катера уничтожили причал для погрузки нефти из Казахстана под Новороссийском. Утечки нефти в море не произошло: трубопроводы автоматически перекрыли аварийные системы.

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Европейцы впервые сочли США угрозой
США поставили условие Турции
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
