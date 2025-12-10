ЦБА завершил год снижением учетной ставки

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал последнее в 2025 году решение по учетной ставке.

Правление регулятора снизило все параметры процентного коридора на 0,25 процентного пункта. Учетная ставка установлена на уровне 6,75%, нижний предел коридора — 5,75%, верхний — 7,75%.

По данным ЦБА, в январе–ноябре 2025 года покупка наличной иностранной валюты в обменных пунктах превысила ее продажу на 393 млн долларов США.

За первые девять месяцев текущего года по балансу текущих операций сформирован профицит в размере 3 млрд долларов США, что составляет 5,4% ВВП.

В Центробанке отмечают, что показатели внешнего сектора, являющиеся ключевым фактором стабильности на валютном рынке, остаются благоприятными. Профицит счета текущих операций обеспечен в основном положительным внешнеторговым балансом и ростом вторичных доходов. Динамика чистых поступлений по денежным переводам также улучшилась по сравнению с прошлым годом.

ЦБА подтверждает прогноз, согласно которому счет текущих операций останется профицитным по итогам 2025 и 2026 годов.