Американские истребители устроили рейд над Венесуэлой

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Американские истребители F-18 на протяжении примерно 40 минут находились в воздушном пространстве Венесуэлы. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Маршрут американских истребителей пролегал между стратегически важными для венесуэльской энергетики штатами Сулия и Фалькон. Самолеты пролетели менее чем в 160 км от Маракайбо, второго по величине города страны, и над одноименным озером, где сосредоточены нефтяные запасы в миллиарды баррелей.

В публикации отмечается, что воздушное пространство, в котором находились F-18, имеет большое стратегическое значение: через него проходят маршруты рыболовецких судов и нефтяных танкеров, обслуживающих НПЗ в Сулии и Фальконе. В Маракайбо также располагается одна из главных авиабаз ВВС Венесуэлы.

Президент Николас Мадуро неоднократно заявлял о том, что страна сталкивается с самой серьезной за последние сто лет угрозой вторжения со стороны США, которые могут претендовать на крупнейшие в мире разведанные запасы нефти. Американские СМИ сообщали о возможных ударах США по территории Венесуэлы. 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил о скорой «наземной борьбе с наркотрафиком» из Венесуэлы, не уточнив детали военных операций. 29 ноября он сообщил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над республикой.

