Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»

Стратегия Еревана такова: сделать так, чтобы Армения могла жить без внешней помощи и поддержки. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече в Немецкой ассоциации по международным отношениям в Берлине, отвечая на вопрос о том, собирается ли Армения изменить свою Конституцию, поскольку это является главным препятствием для подписания мирного соглашения.

«Речь не идет о разрыве внешних связей с международным сообществом или партнерами. Наша цель — иметь возможность обсуждать нашу региональную повестку дня со странами нашего региона и создавать максимально возможную атмосферу гармонии и солидарности. У нас никогда не будет ситуации, когда проблем нет, проблемы есть везде, в том числе и в Европе.

В чем суть нашего заявления? Мы утверждаем, что мир определенно установлен, и мы видим это на практике, но, с другой стороны, он требует ежедневного внимания. Без ежедневного внимания и заботы он будет под угрозой.

Наша позиция очень открыта, потому что, когда Азербайджан поднимает этот вопрос, заявляя о наличии территориальных претензий к Азербайджану в конституции РА, мы можем доказать, что в нашей конституции нет территориальных претензий к Азербайджану. И мы можем доказать это как де-юре, так и на практике.

Первая же статья этого соглашения содержит положение, согласно которому Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, принимая во внимание, что административные границы советской эпохи стали государственными границами. Исходя из этого, Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и обязуются не выдвигать таких претензий в будущем.

В этом подписанном соглашении есть еще одно положение, согласно которому ни одна из сторон не имеет права ссылаться на свое внутреннее законодательство для неисполнения настоящего соглашения. Более того, в нашей конституции есть положение, согласно которому ратифицированные международные документы имеют более высокую юридическую силу, чем внутреннее законодательство.

Представим, что сейчас подписывается мирное соглашение, после чего мы должны направить его в Конституционный суд, чтобы последний проверил соответствие этого соглашения нашей конституции. Если наш Конституционный суд решит, что оно полностью соответствует нашей конституции, то препятствий для его ратификации не будет, а после ратификации в соответствии с нашей конституцией оно получит высшую юридическую силу в нашей стране.

Я публично заявлял, что если наш Конституционный суд решит, что оно не соответствует нашей конституции, я лично инициирую конституционные поправки», — заявил Пашинян.

Он заявил, что Армения готова ответить на вопросы, которые хочет задать Азербайджан, сесть за стол переговоров и обсудить нюансы. «Кстати, даже была идея провести международно-правовую экспертизу, чтобы понять ответ на этот вопрос.

С другой стороны, мой ответ был бы неполным, если бы я не упомянул еще один нюанс. С 2018 года у нас есть и есть план принятия новой конституции, и недавно в декларации нашего партийного съезда мы заявили, что после получения нового мандата от нашего народа на выборах 2026 года мы начнем принятие совершенно новой конституции для Республики Армения. Мы не обсуждаем эту тему с Азербайджаном, поскольку это исключительно внутренний вопрос, наша внутренняя проблема.

Да, я убежден, что наш народ проголосует за новую конституцию, поскольку она касается укрепления нашей демократии, укрепления государственности, укрепления независимости, и, конечно же, она может также иметь какое-то региональное и международное влияние», — подчеркнул Пашинян.