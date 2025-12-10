USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

США поставили условие Турции

США требуют от Турции отказаться от российских систем ПВО С-400, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

По его словам, между Вашингтоном и Анкарой продолжаются переговоры по российским комплексам, которые Турция приобрела почти десять лет назад. В то же время, утверждает издание, Турция выражает «желание снова присоединиться» к программе F-35, из которой ее исключили после закупки С-400.

Баррак подчеркнул, что позиция США и союзников по НАТО остается неизменной - Анкара не может эксплуатировать или владеть С-400, если хочет вернуться к программе F-35.

«Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться к программе F-35», - подчеркнул посол.

Он отметил, что личные контакты президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана позволили провести «самые плодотворные за десятилетия» переговоры на эту тему.

«Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет отвечать требованиям безопасности как США, так и Турции», - сказал посол.

Ранее Баррак заявлял, что Турция «приближается к избавлению от С-400», и вопрос теоретически может быть решен в течение 4-6 месяцев.

