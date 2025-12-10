Европа дает «решительный ответ» Трампу

Еврокомиссия не исключила, что резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес ЕС могут быть вызваны приближающимся подписанием соглашения о свободной торговле между сообществом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом сообщает Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что европейские страны вскоре станут нежизнеспособными из-за «катастрофической» миграционной политики.

«Подписание соглашения с MERCOSUR в декабре стало бы самым решительным ответом на недавние нападки президента Трампа на ЕС», — отметил неназванный чиновник Еврокомиссии.

5 декабря 2024 года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что «финишная черта» в переговорах с MERCOSUR уже близка. На следующий день стороны подписали торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Для вступления документа в силу его должны ратифицировать все государства-члены ЕС; для блокировки достаточно отказа четырех стран, представляющих не менее 35% населения союза. Против соглашения выступают аграрные лобби, а также правительства Франции, Польши и ряда других стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 24 ноября сообщил, что подписание соглашения между ЕС и странами MERCOSUR состоится 20 декабря.