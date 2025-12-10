Европейцы впервые сочли США угрозой

Дания впервые включила США в список угроз национальной безопасности в новом ежегодном докладе военной разведки. Об этом сообщает датское издание BT.

В ежегодном отчете Udsyn 2025 датская военная разведка включила Соединенные Штаты в список внешних угроз, указывая на возможность Вашингтона применять силу или экономическое давление даже по отношению к союзникам.

Глава ведомства Томас Аренкиэль отметил, что мир переживает самый опасный период со времен холодной войны, а Дания оказалась между российской угрозой и неопределенностью относительно американских гарантий безопасности в Европе.

При этом он подчеркнул, что США остаются главным союзником Дании и ключевым гарантом безопасности Европы, призвав ускорить укрепление обороны на фоне меняющихся глобальных условий.

Источники издания указывают на растущее использование США экономической и технологической мощи для давления на союзников и партнеров. В числе угроз для Дании также названы Россия и Китай.