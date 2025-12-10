USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Россия о войне с Европой: «Ответ уже готов»

11:59 861

Россия не собирается вступать в войну с Европой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как неоднократно подчеркивал президент (России Владимир Путин), мы не собираемся воевать с Европой, и мыслей таких у нас нет. Однако на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и изъятие российских активов, мы будем отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — сказал министр.

Лавров также заявил, что Россия «ценит стремление американского президента Дональда Трампа к диалогу по Украине», и Москва с Вашингтоном «договорились о продолжении работы по урегулированию» (российско-украинской войны).

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 57
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2831
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4942
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 689
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1479
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 896
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2602
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1782
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 601
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1043
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4299

