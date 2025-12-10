Россия о войне с Европой: «Ответ уже готов»

«Как неоднократно подчеркивал президент (России Владимир Путин), мы не собираемся воевать с Европой, и мыслей таких у нас нет. Однако на любые враждебные шаги, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и изъятие российских активов, мы будем отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — сказал министр.

Лавров также заявил, что Россия «ценит стремление американского президента Дональда Трампа к диалогу по Украине», и Москва с Вашингтоном «договорились о продолжении работы по урегулированию» (российско-украинской войны).