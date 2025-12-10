В ТДТ заявили о создании энергетического моста «Центральная Азия — Азербайджан — Турция»

Пятое заседание министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) прошло в Стамбуле, Турция. В своем выступлении министр энергетики Парвиз Шахбазов подчеркнул, что нерушимое единство и стратегическое союзничество Азербайджана и Турции отражается и в отношениях с другими тюркскими государствами, открывая путь к формированию единой семьи тюркского мира. Министр отметил, что стратегическое видение и решительная политика глав государств усиливают авторитет и региональную роль ОТГ, которая уже превратилась в геополитический центр и важного игрока на глобальной арене. Было подчеркнуто, что председательство Азербайджана в организации характеризуется всесторонним укреплением стратегических связей с тюркскими странами в соответствии с призывом Президента Ильхама Алиева: «XXI век должен стать веком развития тюркского мира». Азербайджан, выступающий мостом между Турцией и Центральной Азией, присоединился к формату сотрудничества с регионами Центральной Азии. Реализация проекта Зангезурского коридора, дополняющего Средний коридор и маршрут Север–Юг, станет важным шагом на пути к дальнейшему укреплению единства тюркских государств.

Отмечено, что торговый оборот Азербайджана с государствами‑членами и наблюдателями Организации тюркских государств в прошлом году превысил 7,3 миллиарда долларов. Совокупный портфель взаимных инвестиций составил более 20 миллиардов долларов, при этом 70–80 процентов приходится на энергетический сектор. Сообщалось, что за прошлый год и одиннадцать месяцев текущего года через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан на мировые рынки было поставлено около 53 миллионов тонн азербайджанской, казахской и туркменской нефти. Турция получила 18,7 миллиарда кубометров газа, а европейские страны — 24,6 миллиарда кубометров через территорию Турции. Ввод в эксплуатацию газопровода «Игдыр–Нахчыван», присоединение компании TPAO к проекту «Шафаг-Асман», поставка 366 миллионов кубометров газа в Сирию, а также начало геологоразведочных работ в Узбекистане были оценены как новые достижения энергетического сотрудничества между тюркскими государствами.

В контексте региональных проектов было подчеркнуто, что энергетическая политика Азербайджана, предусматривающая транспортировку возобновляемого энергетического потенциала Каспийского моря и Центральной Азии по диверсифицированным маршрутам на рынки Турции и Европы, совпадает с приоритетами «Тюркского зелёного видения» и «Габалинской декларации». Проекты «Транс-Каспий», «Азербайджан–Турция–Европа», «Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария», а также «Каспий–Чёрное море–Европа» в сфере зелёной энергетики и интерконнекторы призваны укрепить единство тюркских государств посредством энергетического сотрудничества. Министр отметил, что «Центральная Азия–Азербайджанский зелёный энергетический коридор» впервые в истории объединит энергосистемы наших стран, а Зангезурский коридор обеспечит доставку этого энергетического потока в Турцию, формируя «энергетический мост Центральная Азия–Азербайджан–Турция».

В выступлении также была выражена поддержка проведению конференции COP31 в Турции.

На заседании были обсуждены инициативы, выдвинутые в рамках организации, и достигнута договорённость о создании «Регионального центра по технологиям и зелёным инициативам» и «Совета экспертов по энергоэффективности». Принято решение провести следующую встречу министров в Узбекистане.