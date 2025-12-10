USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен

В Азербайджане продолжают обсуждать провокационный фильм «Мехсети», снятый дочерью бывшего министра культуры Азербайджана Абульфаза Гараева Суад Гараевой. Консервативная часть азербайджанского общества не может переварить сюжет, повествующий о жизни актрисы по имени Мина, пытающейся воплотить образ Мехсети: она ходит в клуб, употребляет алкоголь, танцует и вступает в отношения с мужчиной.

Показ фильма в Азербайджане запрещен: Художественный совет при Министерстве культуры признал картину «нецелесообразной» для проката в стране, из-за чего творение дочери бывшего министра культуры исключили из программы Бакинского международного кинофестиваля. Минкульт объяснил решение тем, что картина «противоречит национальным и духовным ценностям».

«Мехсети» — это современный взгляд на поэтессу XII века Мехсети Гянджеви. Зрителю рассказывают о жизни актрисы по имени Мина. В рубаи Мехсети Гянджеви темы чувств между женщиной и мужчиной, любви и свободного выбора выражены открыто и тонко.

Режиссер Суад Гараева расценивает отказ в лицензии как ограничение творческой свободы, апеллируя к тому, что Мехсети была сильной и свободолюбивой творческой личностью, наследие которой живет уже более тысячи лет. «Вместо того чтобы навязывать женщинам традиционные гендерные роли, мы должны расширять их возможности. Мы найдем более подходящее время для показа фильма в стране», - аргументирует режиссер.

