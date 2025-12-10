Саркози: Запад перестал быть центром мира

Запад больше не является центром мира и находится в подчиненном положении, хотя пока не осознал этого. Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью журналу Le point.

«Запад больше не центр мира. <...> Раньше весь мир подчинялся Западу, теперь же Запад находится в подчиненном положении. Это реалии демографии и географии. Это неоспоримо. Мы не сделали из этого всех необходимых выводов», - сказал он.

Саркози отметил, что в результате «ни одна многосторонняя структура больше не работает в международном плане», и всю глобальную архитектуру «необходимо изобретать заново».

Так, в странах Запада сегодня проживает 800 млн человек, в то время как совокупная численность населения азиатских стран составляет 4 млрд человек. Кроме того, с момента создания Совета безопасности ООН в середине XX века население планеты увеличилось в четыре раза, однако состав постоянных членов этого органа до сих пор не поменялся. В частности, среди них все еще нет ни одной из стран Латинской Америки, а также ни одной арабской или африканской страны.

Бывший президент Франции особо подчеркнул тот факт, что постоянным членом Совбеза так и не стала Индия - самая крупная по численности населения страна в мире. «Как можно ожидать, что все эти страны будут ощущать ответственность за мировые проблемы, если им не позволяют стать частью глобальной [политической] архитектуры?» - сказал Саркози.

Бывший французский лидер также заявил, что Франция сегодня находится под угрозой в связи с тем, что «ее идентичность попирается». При этом все большее влияние в стране обретает ислам, для противодействия которому общество должно отойти от светскости и «вернуться к своим иудео-христианским корням», считает Саркози.

70-летний экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.