«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»

В международных СМИ, в том числе в израильских, Азербайджан уже некоторое время упоминается в числе стран, готовых направить военный контингент в Газу в рамках мирного плана Трампа. 17 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку плана Трампа, которая определяет мандат Международных сил стабилизации, которые планируется разместить в Газе.

Согласно мандату, эти силы должны участвовать в разоружении ХАМАС и уничтожении его военной инфраструктуры. После принятия этой резолюции израильские источники, ссылаясь на кабинет Нетаньяху, сообщили, что Азербайджан был «последней страной», отказавшейся направить контингент в Газу. Это связано с тем, что Баку не хочет, чтобы его солдаты участвовали в разоружении ХАМАС, учитывая, что эта миссия неизбежно может привести к прямым военным столкновениям. Наконец, на днях официальный Баку впервые публично прокомментировал ситуацию. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что Азербайджан направил американской стороне ряд запросов относительно планируемого размещения в Газе Международных сил стабилизации и ожидает ответа на эти запросы. Позиция Баку станет более конкретной после получения ответов на эти запросы. Представитель правительства Азербайджана, давший анонимное интервью сотруднику израильского издания The Times of Israel и двум другим журналистам в кулуарах международного форума по безопасности, состоявшегося в минувшие выходные в столице Катара, Дохе, более подробно рассказал об этой теме и раскрыл вопросы, волнующие официальный Баку. Как пишет израильская газета, хотя администрации президента США Дональда Трампа удалось сплотить значительную часть арабского и мусульманского мира вокруг своего мирного плана по Газе, убедить эти страны предоставить войска для реализации этого предложения оказалось гораздо более сложной задачей.

Страны опасаются, что солдаты, направленные в состав Международных сил стабилизации (МСС), призванных постепенно заменить израильские силы в Газе, рискуют оказаться под перекрестным огнем, поскольку Израиль не покинет анклав до его демилитаризации, а ХАМАС настаивает на сохранении своего оружия. Они также не решаются на десантирование в зону глубоко раскольнического конфликта или на то, чтобы их действия воспринимались как действия в интересах Израиля, если эта, казалось бы, временная инициатива не будет способствовать возвращению Палестинской автономии в сектор Газа, чего желает значительная часть международного сообщества. «Хотя арабские страны, особенно обеспокоенные этими проблемами, воздержались от присоединения к силам, Индонезия и Азербайджан, похоже, не были обеспокоены и отреагировали на участие Вашингтона в этом вопросе достаточно позитивно, так что посол США в ООН Майк Уолц публично назвал их потенциальными участниками в своей речи перед Советом Безопасности незадолго до принятия резолюции, предоставляющей международным мандат МСС. Обе страны являются странами с мусульманским большинством населения, что, как надеются США, будет способствовать легитимности сил безопасности в Газе, поскольку их удаленность от этого региона может сделать их менее восприимчивыми к внутреннему противодействию иностранному вмешательству на этой проблемной территории”,-пишет газета. Отмечается, что Индонезия была единственной страной, публично выразившей готовность участвовать в МСС, заявив даже о готовности направить 20 000 военнослужащих. Однако Джакарта хранит молчание с момента принятия резолюции Совета Безопасности, а ее посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. В издании пишут, что Азербайджан пока публично не заявил о своей позиции по этому вопросу (интервью было дано до вышеупомянутого заявления министра иностранных дел Байрамова), но азербайджанский чиновник, участвовавший в форуме в Дохе, заявил, что делать предположения об участии Баку в этой миссии пока преждевременно. «Азербайджан еще не принял решения о том, будем ли мы присоединяться или нет», — заявил чиновник.

По его словам, это происходит главным образом потому, что США еще не провели содержательного разговора с Азербайджаном о том, что будет ожидаться от его войск, если они присоединятся к миссии. После проведения такого обсуждения Вашингтон обнаружит, что Баку предъявляет многие из тех же жестких условий, которые препятствовали присоединению других стран к МСС. По словам азербайджанского чиновника, Баку хочет быть уверенным в том, что эти силы будут способствовать продвижению решения о создании двух государств в сжатые сроки — требование, которое, по всей видимости, скорее поступит от арабских государств, которые воздержались от присоединения к МСС, чем от страны, которая якобы все еще заинтересована в участии. Баку хочет знать, «связаны ли МСС с более широкой палестинской проблемой» или сосредоточены только на секторе Газа, и в этом случае Азербайджану будет некомфортно присоединяться к ним, указал чиновник. «Эта позиция свидетельствует о том, что упоминание в резолюции ООН пути к будущему палестинскому государству, которое МСС «может» помочь создать, недостаточно для Азербайджана. Израиль, несомненно, отклонит более конкретные сроки решения о создании двух государств, что ещё больше ставит под сомнение присоединение Азербайджана к иностранным силам»,-отмечает израильская газета. Чиновник пояснил, что, будучи членом Организации исламских государств (ОИГ), которая уделяет первостепенное внимание бедственному положению палестинцев, Азербайджан не может рассматриваться как содействующий инициативе, которая не способствует их делу. «Хотя США надеются, что эти силы помогут стабилизировать ситуацию в секторе Газа после войны, критики опасаются, что Израиль будет использовать их для продвижения своих собственных планов в секторе Газа, которые далеки от палестинской государственности»,-пишет The Times of Israel. Азербайджанский чиновник заявил, что не менее важным фактором, сдерживающим Баку, является то, что США до сих пор не представили подробного предложения относительно того, что будет ожидаться от их солдат и какова будет роль МСС, хотя Вашингтон планирует начать развертывание в начале января. «Азербайджан не может участвовать в операции по принуждению к миру. Это должна быть операция по поддержанию мира», — сказал он, повторив заявления других арабских и мусульманских стран, высказанные по поводу МСС. «Однако это требование Баку может оказаться «отравленной пилюлей», поскольку в резолюции ООН указано, что МСС будет поручено содействовать разоружению ХАМАС, что является задачей принуждения»,-отмечает газета. Далее газета пишет, что хотя палестинский вопрос, возможно, и не так актуален для азербайджанской общественности, идея отправки своих солдат в зону конфликта вызывает опасения, и азербайджанский чиновник признал, что решение о присоединении к МСС может иметь «внутриполитические последствия». Источник напомнил, что Азербайджан только что вышел из почти тридцатилетней войны с Арменией, в результате которой погибли и получили ранения тысячи людей.

«Азербайджанское общество наконец-то вздохнуло спокойно после окончания этой войны. Представьте, что сразу после такого развития событий мы объявляем о дальней переброске на другую территорию», — сказал чиновник. Хотя азербайджанские войска хорошо подготовлены, им потребуется помощь для осуществления такой масштабной переброски, добавил чиновник, признав при этом, что возможности Баку на местах в Газе ограничены. Однако Азербайджан и раньше направлял свои войска за границу, помогая обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле в рамках Международных сил содействия безопасности под руководством НАТО, которые действовали в Афганистане на протяжении почти двух десятилетий. На вопрос о том, могут ли азербайджанские войска провести аналогичные операции в Газе, чиновник ответил, что не может ответить без дополнительной информации от США о предстоящей задаче. Аналогичные ответы он дал и на вопрос о том, сколько военнослужащих Азербайджан предположительно может выделить для МСС и когда может быть принято решение об участии в этих силах. Хотя Азербайджан и получил презентацию об МСС от главы Центрального командования США Брэда Купера во время недавнего визита в страну, чиновник заявил, что она все же содержала более общее видение и не отвечала на конкретные вопросы Баку по этому вопросу.