Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

В Азербайджане зафиксирован рост инфляции

Потребительские цены в Азербайджане в январе-ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 6,9%, на непродовольственные товары - на 2,6%, на платные услуги населению - на 6,6%, этому свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

Согласно информации, в ноябре текущего года по сравнению с октябрем 2024 года потребительские цены выросли на 5,5%, в том числе на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия - на 7,1%, на непродовольственные товары - на 2,5%, на платные услуги населению - на 5,7%.

В ноябре по сравнению с октябем 2025 года потребительские цены выросли на 0,3%, в том числе цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,4%. Наибольший рост цен наблюдался на: гречневую крупу, консервы из говядины, рыбу и рыбные продукты, молоко, яйца, груши, виноград, грецкие орехи, фундук, каштаны, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, лук, картофель, черный и зеленый чай, алкогольные напитки. В то же время снижение цен имело место на макароны, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, айву, гранаты, хурму, киви, белокочанную капусту, зелень, тыкву, фасоль, столовую свеклу и морковь. В ценах на другие продовольственные товары существенных изменений не произошло.

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
