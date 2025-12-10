МЧС предупредило население

По данным Национальной гидрометеорологической службы, наблюдаемая в настоящее время дождливая погода в стране, как ожидается, сохранится до полудня 11 декабря, с сильными ливнями и наводнениями в некоторых местах, а также кратковременными разливами и выходом рек из берегов.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению и призывает всех соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, чтобы защититься от наводнений, а также от схода селей и оползней, которые могут быть вызваны интенсивными дождями, следует держаться подальше от опасных зон, а при возникновении такой опасности немедленно подняться на ближайшую высоту и неукоснительно следовать указаниям спасателей. Помните: безразличие к соблюдению правил – угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!