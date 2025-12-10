USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

МЧС предупредило население

12:30 378

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с призывом в связи с дождливой погодой.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, наблюдаемая в настоящее время дождливая погода в стране, как ожидается, сохранится до полудня 11 декабря, с сильными ливнями и наводнениями в некоторых местах, а также кратковременными разливами и выходом рек из берегов.

В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению и призывает всех соблюдать соответствующие правила безопасности. Так, чтобы защититься от наводнений, а также от схода селей и оползней, которые могут быть вызваны интенсивными дождями, следует держаться подальше от опасных зон, а при возникновении такой опасности немедленно подняться на ближайшую высоту и неукоснительно следовать указаниям спасателей. Помните: безразличие к соблюдению правил – угроза вашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112! 

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 61
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2840
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4944
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 693
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1489
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 900
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2612
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1793
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 602
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1049
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4302

ЭТО ВАЖНО

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 61
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2840
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4944
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 693
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1489
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 900
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2612
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1793
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 602
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1049
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4302
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться