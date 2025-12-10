USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Норвежские дипломаты готовят «русский десант»

12:33 275

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о планах увеличить число сотрудников, владеющих русским языком и хорошо знакомых с российской действительностью. Об этом сообщает норвежское ведомство, передают «Ведомости».

МИД Норвегии объясняет, что для эффективной защиты интересов страны внешнеполитической службе требуются специалисты, владеющие русским языком и хорошо знакомые с российским обществом, культурой и историей, а также обладающие знаниями о других государствах Восточной Европы.

Ведомство организует онлайн-встречу для потенциальных кандидатов 16 декабря с участием сотрудников МИД из Осло, Москвы, Киева и Вашингтона, где расскажут, как знания России и русского языка могут применяться на значимых должностях. Для соискателей с компетенциями в других регионах будет проведена отдельная встреча в другой день.

12 ноября министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не станет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния для обеспечения схемы ЕС по переводу замороженных российских активов на помощь Украине, отметив, что предложенная сумма около 1,6 трлн норвежских крон ($160 млрд) «не рассматривается как вариант».

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 63
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2841
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4944
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 693
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1490
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 900
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2614
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1793
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 602
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1050
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4304

ЭТО ВАЖНО

ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение с Азиатским банком развития о кредитной линии на 8 млн долларов
12:45 63
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
Что Трамп подготовил для Украины: вступление в ЕС, 100 миллиардов…
10:41 2841
Бежать от талибов, чтобы предать Украину
Бежать от талибов, чтобы предать Украину главная тема; все еще актуально
03:01 4944
Европейцы впервые сочли США угрозой
Европейцы впервые сочли США угрозой
11:56 693
США поставили условие Турции
США поставили условие Турции
11:38 1490
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere
Ильхам Алиев принял руководителя компании John Deere фото
11:37 900
Обрушение балкона в историческом здании Баку
Обрушение балкона в историческом здании Баку видео; обновлено 11:57
11:57 2614
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
Пашинян: «Когда Азербайджан поднимает этот вопрос, мы можем доказать, что…»
11:33 1793
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана
В Стамбуле состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана фото
10:59 602
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
Российские Ту-95 и китайские J-16 у границ Японии
10:59 1050
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
Пашинян: Я высоко ценю это решение и заявление Ильхама Алиева...
09:15 4304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться