Норвежские дипломаты готовят «русский десант»

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о планах увеличить число сотрудников, владеющих русским языком и хорошо знакомых с российской действительностью. Об этом сообщает норвежское ведомство, передают «Ведомости».

МИД Норвегии объясняет, что для эффективной защиты интересов страны внешнеполитической службе требуются специалисты, владеющие русским языком и хорошо знакомые с российским обществом, культурой и историей, а также обладающие знаниями о других государствах Восточной Европы.

Ведомство организует онлайн-встречу для потенциальных кандидатов 16 декабря с участием сотрудников МИД из Осло, Москвы, Киева и Вашингтона, где расскажут, как знания России и русского языка могут применяться на значимых должностях. Для соискателей с компетенциями в других регионах будет проведена отдельная встреча в другой день.

12 ноября министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не станет использовать средства своего суверенного фонда благосостояния для обеспечения схемы ЕС по переводу замороженных российских активов на помощь Украине, отметив, что предложенная сумма около 1,6 трлн норвежских крон ($160 млрд) «не рассматривается как вариант».