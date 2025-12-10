USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял торгового посланника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорда Олдердайса.

Лорд Олдердайс поздравил главу государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев коснулся исторического значения достижения договоренностей между Азербайджаном и Арменией, особо подчеркнул роль президента Дональда Трампа в этом вопросе. Глава государства заявил, что Азербайджан как инициатор мирной повестки и впредь продолжит усилия для ее продвижения, подчеркнул, что мирные условия способствуют развитию экономического потенциала региона.

Президент Ильхам Алиев отметил более чем тридцатилетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией bp. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и доверии отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах, в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, оборонной промышленности, образования и других областях. Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в углублении двусторонних связей.

С удовлетворением отмечено участие британских компаний в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, их вклад в это дело.

