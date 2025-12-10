Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял торгового посланника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорда Олдердайса.

Лорд Олдердайс поздравил главу государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев коснулся исторического значения достижения договоренностей между Азербайджаном и Арменией, особо подчеркнул роль президента Дональда Трампа в этом вопросе. Глава государства заявил, что Азербайджан как инициатор мирной повестки и впредь продолжит усилия для ее продвижения, подчеркнул, что мирные условия способствуют развитию экономического потенциала региона.

Президент Ильхам Алиев отметил более чем тридцатилетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией bp. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и доверии отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах, в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, оборонной промышленности, образования и других областях. Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в углублении двусторонних связей.

С удовлетворением отмечено участие британских компаний в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, их вклад в это дело.