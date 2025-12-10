USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Явление Закира Гаралова народу

Бывший генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов спустя годы впервые появился на публике. Как сообщает lent.az, его заметили вместе с бывшим первым заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым и экс-пресс-секретарем Эльдаром Султановым на Аллее почетного захоронения.

Гаралов, Усубов и Султанов, как сообщается, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Закир Гаралов занимал пост генпрокурора Азербайджана с 2000 по 2020 год. Это его первое появление на публике после ухода с должности.

Сейчас должность генпрокурора Азербайджана занимает Кямран Алиев.

