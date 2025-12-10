Явление Закира Гаралова народу

Бывший генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов спустя годы впервые появился на публике. Как сообщает lent.az, его заметили вместе с бывшим первым заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым и экс-пресс-секретарем Эльдаром Султановым на Аллее почетного захоронения.
Гаралов, Усубов и Султанов, как сообщается, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева.
Закир Гаралов занимал пост генпрокурора Азербайджана с 2000 по 2020 год. Это его первое появление на публике после ухода с должности.
Сейчас должность генпрокурора Азербайджана занимает Кямран Алиев.