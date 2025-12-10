USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Azerconnect Group – первая частная телекомкомпания, подключившаяся к системе RSD

14:00 508

Ведущая ИКТ компания страны Azerconnect Group присоединилась к системе цифрового документооборота (RSD). Система RSD представляет собой цифровую платформу, обеспечивающую безопасный электронный обмен документами между учреждениями в режиме реального времени.

Благодаря данной системе Azerconnect Group исключает потребность в бумажном документообороте и обеспечивает быстрый, надежный обмен документов в электронном виде. Присоединившись к платформе, Azerconnect Group повышает автоматизацию процессов, безопасность данных и устойчивость, а также вносит вклад в цифровую трансформацию страны.

Внедрение системы RSD также показывает приверженность Azerconnect Group, будучи участником Глобального договора ООН, принципам ESG (экология, социальная ответственность, управление). Система, минимизирующая расход бумаги, дополнительно укрепляет деятельность компании в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Azerconnect Group стала первой частной телекоммуникационной компанией, перешедшей на систему RSD.

Разработанная Агентством инноваций и цифрового развития, система RSD обеспечивает быстрый, безопасный и онлайн-обмен официальной корреспонденцией и документами между сторонами. Система использует сертифицированное программное обеспечение и технические решения для защиты конфиденциальности и целостности всех данных. Помимо возможности управления документооборотом, система значительно снижает административную нагрузку, расходы на курьерские услуги и бумагу.

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства. 

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 256
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1369
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3788
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1013
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1274
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2700
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1189
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 969
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1202
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3393
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2824

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 256
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1369
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3788
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1013
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1274
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2700
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1189
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 969
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1202
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3393
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2824
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться