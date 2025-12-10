Россия играет в мир с Украиной

Россия стремится к «миру», а не «перемирию» с Украиной, заявил журналистам представитель президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос репортера о том, согласится ли Москва на «энергетическое перемирие» с Киевом.

«В первую очередь я оставлю сейчас нюансы, но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир... является абсолютным приоритетом», – передает РБК слова Пескова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к введению моратория на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Кремль.

У Пескова также спросили, как в Кремле оценили интервью Трампа изданию Politico. Песков ответил, что в Москве очень внимательно ознакомились с высказанными президентом США тезисами. «Это очень важное интервью и важное заявление. По теме НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли, это созвучно нашему пониманию», — ответил пресс-секретарь.

В интервью Politico Трамп, в частности, заявил, что считает позицию России «сильнее» украинской в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер также назвал российско-украинскую войну «большой проблемой для Европы», с которой она, по его мнению, «плохо справляется».

Кроме того, Трамп в интервью заявил, что Украина «потеряла» много территорий, что «точно нельзя назвать победой». Также президент США заявил, что экс-президент США Барак Обама «заставил» Украину отдать Крым. Трамп также призвал Зеленского провести выборы в Украине.