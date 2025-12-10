Межконференция «Повышение качества общего образования: опыты и новые подходы» в Баку

Конференция началась с исполнения Государственного гимна. После этого участники почтили память азербайджанских шехидов минутой молчания.

В своей приветственной речи исполняющий обязанности директора Института образования, советник министра науки и образования Эльнур Алиев рассказал о целях конференции. Он отметил, что основной целью проведения конференции является обсуждение реформ, реализуемых в системе общего образования для повышения качества, международного опыта и новых подходов, а также укрепление профессионального диалога между руководителями школ, инспекторами и специалистами в сфере образования.

Выступая, заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде рассказал о важной роли повышения качества общего образования в долгосрочной стратегии развития государства.

Кенан Керимзаде отметил, что целенаправленно и последовательно реализуемые реформы подготовили азербайджанское образование к новому, высокому этапу трансформации. По словам заместителя министра, сегодня результаты преобразований, проводимых в сфере образования, видны не только в документах и стратегиях, но и в школах, классах и в реальной жизни людей. Азербайджанский учитель находится в центре проводимых реформ.

Кенан Керимзаде отметил, что за последние 20 лет, благодаря вниманию и заботе главы государства в рамках реализуемых в стране программ, были реконструированы или капитально отремонтированы более 3600 общеобразовательных учреждений. В результате этих работ улучшились условия обучения и воспитания более 1,3 миллиона учащихся.

Замминистра сообщил, что внедрение современных методических услуг началось более чем в 400 школах страны. В более чем 2 000 школах проводится обновленный мониторинг. Одновременно проведена сертификация более 80 000 учителей. Заработная плата некоторых учителей, успешно прошедших сертификацию, была повышена на 35%, а других – на 10%.

В конце своего выступления Кенан Керимзаде выразил уверенность в том, что данная конференция не закончится только обменом знаниями, добавив, что качество образования должно быть поддержано и доведено до совершенства.

В рамках основных отчетов конференции доцент кафедры образовательного лидерства и менеджмента Университетского колледжа Лондона (UCL) Дэвид Годфри выступил с докладом «Совместное обучение для профессионального развития и совершенствования школ». Дэвид Годфри отметил, что традиционная система ориентирована на индивидуальное обучение. В новом подходе важное значение приобретает командное и сетевое обучение. Традиционный подход основан на организационной стабильности, тогда как в новую эпоху наряду с изменениями важна и устойчивость. Традиционное планирование ориентировано на краткосрочные цели. Теперь же основными целями являются организационное обновление и устойчивое развитие.

Затем Эльнур Алиев выступил с докладом на тему «Методическое обеспечение – как инструмент повышения качества» и рассказал о сути новой модели методического обеспечения и важности укрепления механизмов методического обеспечения в образовательных учреждениях.

Он заявил, что к 2030 году планируется создать систему методического обеспечения во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана. Целью данного механизма является обеспечение профессионального развития учителей, укрепление педагогической среды в школах и повышение качества преподавания.

Эльнур Алиев добавил, что методисты были отобраны из числа учителей, показавших высокие результаты на сертификационном экзамене. Отобранные кандидаты прошли 108-часовой курс подготовки методистов, а также регулярно посещали семинары и профессиональные дискуссии. В результате было сформировано 325 методистов и 22 ведущих методиста, которые начали оказывать поддержку учителям по различным направлениям.

Следующим докладчиком была научный руководитель школьной инспекции Айсель Азимова, выступившая с докладом на тему «Роль мониторинга качества в формировании практики школьного лидерства в Азербайджане». Она отметила, что основной целью мониторинга качества, проводимого в школах, является сбор и анализ точных и систематических данных о показателях эффективности работы школ, а также подготовка соответствующих программ поддержки.

Вторая часть конференции продолжилась панельными дискуссиями и мастер-классами с участием местных и зарубежных спикеров.

В рамках конференции прошли панельные дискуссии «Формирование культуры качества в школах» и «Устойчивые и реалистичные стратегии развития школ», а также мастер-классы «Совместные подходы к обучению и развитию в межшкольном сотрудничестве» и «Использование результатов национальной оценки для повышения качества преподавания».

В ходе этих сессий участники провели практические дискуссии по вопросам совместного обучения, коммуникации, ориентированной на развитие, мотивации в межшкольном сотрудничестве, а также использования результатов национальной оценки, в том числе имели возможность обсудить реалистичные подходы к темам с помощью интерактивных упражнений.