Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала граждан страны, совершивших тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб.

Как сообщили в пресс-службе СГБ, на основании полученной информации о создании незаконных вооруженных формирований из граждан Азербайджана, а также использовании этих лиц иностранными спецслужбами в разведывательно-диверсионных, террористических и подрывных целях были проведены комплексные следственные мероприятия.

В результате принятых соответствующих мер были выявлены и разоблачены граждане Азербайджана, считающие себя представителями «криминального мира», которые за пределами страны участвовали в организации деятельности незаконного вооруженного формирования, а также были вовлечены в слежку за официальными лицами иностранного государства и другие преступные деяния.

После установления места нахождения за рубежом подозреваемого в совершении указанных преступлений Мамедова Амида Самеддин оглу (1995 г.р.) он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечен к следствию.

Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности Сафаров Нурлан Ильхам оглу (1997 г.р.) и Исрафилов Эдик Наби оглу (1983 г.р.), подозреваемые в совершении этих преступлений.

Указанные лица обвиняются по статьям 12.1, 279.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие за пределами страны в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана) и по решению суда в отношении них были избраны меры пресечения в виде ареста.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о продолжающихся мероприятиях и других лицах, привлеченных к ответственности.