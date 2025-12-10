USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала граждан страны, совершивших тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб.

Как сообщили в пресс-службе СГБ, на основании полученной информации о создании незаконных вооруженных формирований из граждан Азербайджана, а также использовании этих лиц иностранными спецслужбами в разведывательно-диверсионных, террористических и подрывных целях были проведены комплексные следственные мероприятия.

В результате принятых соответствующих мер были выявлены и разоблачены граждане Азербайджана, считающие себя представителями «криминального мира», которые за пределами страны участвовали в организации деятельности незаконного вооруженного формирования, а также были вовлечены в слежку за официальными лицами иностранного государства и другие преступные деяния.

После установления места нахождения за рубежом подозреваемого в совершении указанных преступлений Мамедова Амида Самеддин оглу (1995 г.р.) он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечен к следствию.

Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности Сафаров Нурлан Ильхам оглу (1997 г.р.) и Исрафилов Эдик Наби оглу (1983 г.р.), подозреваемые в совершении этих преступлений.

Указанные лица обвиняются по статьям 12.1, 279.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие за пределами страны в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана) и по решению суда в отношении них были избраны меры пресечения в виде ареста.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о продолжающихся мероприятиях и других лицах, привлеченных к ответственности.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 264
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1370
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3791
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1015
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1286
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2705
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1193
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 971
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1206
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3393
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2831
