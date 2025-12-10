USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Британия призвала давить на Калининград

14:32 1207

Странам НАТО необходимо оказывать «систематическое давление» на Калининград, чтобы сдерживать Россию от агрессии против альянса, заявил бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл.

В колонке для The Independent он привел слова древнекитайского стратега Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение. Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут». Седвилл отметил, что НАТО следует действовать так же в отношении Москвы.

Он напомнил, что Калининград зависит от сухопутного и морского снабжения, которое страны НАТО могут контролировать. Также, по словам Седвилла, альянс может воздействовать на другие «уязвимые места» России, в частности на устаревшую инфраструктуру и зависимость от западных технологий. «Нам следует продемонстрировать способность осуществлять кибератаки на российскую энергетическую и военную инфраструктуру», — отметил бывший советник Джонсона.

Также Седвилл предложил задерживать российские суда в водах стран НАТО и принять экстерриториальное законодательство, которое позволит военно-морским силам альянса реагировать на атаки на кабели в международных водах. Седвилл подчеркнул, что риск таких действий заключается «не в том, что мы провоцируем нападения», поскольку Россия «уже нападает». «Риск в том, что неспособность назначить цену провоцирует дальнейшую агрессию», — заключил он.

Ранее командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что в случае необходимости НАТО способна захватить Калининградскую область в предельно сжатые сроки. Он подчеркивал, что альянс уже приступил к реализации стратегии под названием «Линия сдерживания на восточном фланге», которая позволит подготовить эффективный ответ на угрозы со стороны России.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 268
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1370
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3792
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1018
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1289
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2708
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1196
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 971
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1208
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3393
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2833

