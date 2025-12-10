Странам НАТО необходимо оказывать «систематическое давление» на Калининград, чтобы сдерживать Россию от агрессии против альянса, заявил бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл.

В колонке для The Independent он привел слова древнекитайского стратега Сунь-цзы: «Высшее искусство войны — сломить волю врага, не вступая в сражение. Нападай там, где он не готов; появляйся там, где тебя не ждут». Седвилл отметил, что НАТО следует действовать так же в отношении Москвы.

Он напомнил, что Калининград зависит от сухопутного и морского снабжения, которое страны НАТО могут контролировать. Также, по словам Седвилла, альянс может воздействовать на другие «уязвимые места» России, в частности на устаревшую инфраструктуру и зависимость от западных технологий. «Нам следует продемонстрировать способность осуществлять кибератаки на российскую энергетическую и военную инфраструктуру», — отметил бывший советник Джонсона.

Также Седвилл предложил задерживать российские суда в водах стран НАТО и принять экстерриториальное законодательство, которое позволит военно-морским силам альянса реагировать на атаки на кабели в международных водах. Седвилл подчеркнул, что риск таких действий заключается «не в том, что мы провоцируем нападения», поскольку Россия «уже нападает». «Риск в том, что неспособность назначить цену провоцирует дальнейшую агрессию», — заключил он.

Ранее командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что в случае необходимости НАТО способна захватить Калининградскую область в предельно сжатые сроки. Он подчеркивал, что альянс уже приступил к реализации стратегии под названием «Линия сдерживания на восточном фланге», которая позволит подготовить эффективный ответ на угрозы со стороны России.