Баку утопает

В Бинагадинском районе Баку сильные дожди привели к серьезным проблемам на дорогах. В результате осадков одна из улиц практически превратилась в водоем, значительно осложнив передвижение жителей. Кроме того, некоторые дороги Баку после ливня затопило.

Сообщается, что на дороге образовались крупные ямы, наполненные дождевой водой, из-за чего движение пешеходов стало крайне затруднительным.

Осложнена также ситуация возле одного из самых загруженных участков столицы — выхода из станции метро Memar Əcəmi в сторону 2-го микрорайона.