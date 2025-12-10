USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Баку утопает

фото; видео
14:25 1799

В Бинагадинском районе Баку сильные дожди привели к серьезным проблемам на дорогах. В результате осадков одна из улиц практически превратилась в водоем, значительно осложнив передвижение жителей. Кроме того, некоторые дороги Баку после ливня затопило.

Сообщается, что на дороге образовались крупные ямы, наполненные дождевой водой, из-за чего движение пешеходов стало крайне затруднительным.

Осложнена также ситуация возле одного из самых загруженных участков столицы — выхода из станции метро Memar Əcəmi в сторону 2-го микрорайона.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 271
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1370
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3793
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1021
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1293
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2711
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1197
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 971
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1208
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3394
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836

