USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Индийские нефтегиганты погнались за российской скидкой

14:27 569

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии начали активно закупать российскую нефть, воспользовавшись рекордными скидками, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни приобрели около десяти партий российской нефти, свободной от санкций, включая сорт Urals, тогда как Hindustan Petroleum Corp. продолжает искать поставки с доставкой в январе. Вместе с Nayara Energy, продолжающей закупки, эти переработчики обеспечивают более 60% импорта нефти Индией в этом году.

В то же время гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от закупок, избегая торговли с РФ, чтобы не рисковать нарушением западных санкций. Для России это не лучшая новость: Reliance до недавнего времени был крупнейшим покупателем российской нефти в стране, отмечает агентство.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 273
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1372
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3793
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1021
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1294
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2713
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1197
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1209
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 273
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1372
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3793
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1021
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1294
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2713
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1197
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1209
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться