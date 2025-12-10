Индийские нефтегиганты погнались за российской скидкой

Государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. за последние дни приобрели около десяти партий российской нефти, свободной от санкций, включая сорт Urals, тогда как Hindustan Petroleum Corp. продолжает искать поставки с доставкой в январе. Вместе с Nayara Energy, продолжающей закупки, эти переработчики обеспечивают более 60% импорта нефти Индией в этом году.

В то же время гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от закупок, избегая торговли с РФ, чтобы не рисковать нарушением западных санкций. Для России это не лучшая новость: Reliance до недавнего времени был крупнейшим покупателем российской нефти в стране, отмечает агентство.