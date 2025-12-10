USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Таиланд и Камбоджа: бои не стихают, эвакуированных уже полмиллиона

14:38 585

На фоне обострившегося пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей к среде, 10 декабря, свои жилища были вынуждены покинуть более полумиллиона человек, передает агентство AFP. Мирные жители укрываются в пагодах (буддийских храмах), школах и других относительно безопасных местах.

10 декабря представитель Минобороны Таиланда сообщил, что в убежища были доставлены свыше 400 000 жителей семи провинций страны.

По данным Министерства обороны Камбоджи, к вечеру 9 декабря в стране были эвакуированы более 100 000 человек.

Судя по официальным данным, известным к моменту публикации, в ходе последних боестолкновений погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе тайские солдаты и камбоджийские мирные жители.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается уже несколько десятилетий. Он связан со спором о границе в так называемом «Изумрудном треугольнике» - районе между таиландской провинцией Сурин, провинцией Камбоджи Оддар Меанчей и Лаосом.

Как пишет AFP, новые боестолкновения между Таиландом и Камбоджей, происходящие с 7 декабря, являются самыми кровопролитными с июля, когда в ходе пятидневных боевых действий погибли десятки человек и около 300 тыс. мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. 

Тогда шаткое перемирие было достигнуто благодаря вмешательству президента США Дональда Трампа. В конце октября при посредничестве США премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали декларацию, в которой обязались «содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений».

Однако около месяца назад Таиланд отошел от выполнения этого соглашения, обосновав это тем, что два таиландских солдата, по данным Бангкока, погибли от взрыва мины на приграничной территории. Тем самым Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима перемирия.

На фоне последнего обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании 9 декабря, объявил, что 10 декабря он намерен «провести телефонный разговор», чтобы «остановить войну между двумя очень могущественными странами - Таиландом и Камбоджей».

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 279
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1372
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3793
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1022
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1297
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2713
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1197
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1210
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 279
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1372
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3793
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1022
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1297
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2713
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1197
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1210
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться