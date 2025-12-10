Таиланд и Камбоджа: бои не стихают, эвакуированных уже полмиллиона

На фоне обострившегося пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей к среде, 10 декабря, свои жилища были вынуждены покинуть более полумиллиона человек, передает агентство AFP. Мирные жители укрываются в пагодах (буддийских храмах), школах и других относительно безопасных местах.

10 декабря представитель Минобороны Таиланда сообщил, что в убежища были доставлены свыше 400 000 жителей семи провинций страны.

По данным Министерства обороны Камбоджи, к вечеру 9 декабря в стране были эвакуированы более 100 000 человек.

Судя по официальным данным, известным к моменту публикации, в ходе последних боестолкновений погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе тайские солдаты и камбоджийские мирные жители.

Конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается уже несколько десятилетий. Он связан со спором о границе в так называемом «Изумрудном треугольнике» - районе между таиландской провинцией Сурин, провинцией Камбоджи Оддар Меанчей и Лаосом.

Как пишет AFP, новые боестолкновения между Таиландом и Камбоджей, происходящие с 7 декабря, являются самыми кровопролитными с июля, когда в ходе пятидневных боевых действий погибли десятки человек и около 300 тыс. мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Тогда шаткое перемирие было достигнуто благодаря вмешательству президента США Дональда Трампа. В конце октября при посредничестве США премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали декларацию, в которой обязались «содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений».

Однако около месяца назад Таиланд отошел от выполнения этого соглашения, обосновав это тем, что два таиландских солдата, по данным Бангкока, погибли от взрыва мины на приграничной территории. Тем самым Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима перемирия.

На фоне последнего обострения конфликта между Таиландом и Камбоджей президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Пенсильвании 9 декабря, объявил, что 10 декабря он намерен «провести телефонный разговор», чтобы «остановить войну между двумя очень могущественными странами - Таиландом и Камбоджей».