Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами

Победу представительницы Демократической партии в городе, где большинство населения составляют консервативно настроенные выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, других латиноамериканских стран и их потомки, наблюдатели восприняли как предупреждение Республиканской партии.

Кандидат Демократической партии впервые за 28 лет победила на выборах мэра Майами. Согласно предварительным данным, 61-летняя Эйлин Хиггинс почти с 20-процентным отрывом победила на выборах республиканца Эмилио Гонсалеса, чью кандидатуру публично поддержал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Хиггинс вела свою предвыборную кампанию с акцентом на критике миграционной политики Дональда Трампа. «Мы сталкиваемся с бесчеловечной риторикой со стороны должностных лиц особенно в отношении иммигрантов. Жители Майами были готовы отвергнуть это», – заявила Эйлин Хиггинс в интервью Associated Press.

Она пообещала начать масштабное строительство доступного жилья в одном из самых дорогих для жизни городов Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что Хиггинс говорит по-испански, в начале своей политической карьеры, общаясь с избирателями, представлялась как La Gringa («Гринга») — так латиноамериканцы называют белых англоговорящих людей.

Беспокойство победой демократа выразила Мария Салазар, член Республиканской партии, представляющая округ, в который входит Майами в Конгрессе. Ее избиратели хотят безопасность на границе и здоровую экономику, но и послабления для тех, кто находится в Америке годами и не совершали преступлений, говорит Салазар.

Майами с 500-тысячным населением является частью округа Майами-Дэйд, в котором на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп со значительным преимуществом одержал победу над Камалой Харрис. Победа демократа на выборах мэра Майами, как и победы кандидатов-демократов на осенних выборах губернаторов двух штатов, дают демократам повод для надежды на победу в промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года, где у республиканцев сейчас незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.