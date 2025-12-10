USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Новость дня
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами

14:40 1022

Кандидат Демократической партии впервые за 28 лет победила на выборах мэра Майами. Согласно предварительным данным, 61-летняя Эйлин Хиггинс почти с 20-процентным отрывом победила на выборах республиканца Эмилио Гонсалеса, чью кандидатуру публично поддержал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated Press.

Победу представительницы Демократической партии в городе, где большинство населения составляют консервативно настроенные выходцы из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, других латиноамериканских стран и их потомки, наблюдатели восприняли как предупреждение Республиканской партии.

Хиггинс вела свою предвыборную кампанию с акцентом на критике миграционной политики Дональда Трампа. «Мы сталкиваемся с бесчеловечной риторикой со стороны должностных лиц особенно в отношении иммигрантов. Жители Майами были готовы отвергнуть это», – заявила Эйлин Хиггинс в интервью Associated Press.

Она пообещала начать масштабное строительство доступного жилья в одном из самых дорогих для жизни городов Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что Хиггинс говорит по-испански, в начале своей политической карьеры, общаясь с избирателями, представлялась как La Gringa («Гринга») — так латиноамериканцы называют белых англоговорящих людей.

Беспокойство победой демократа выразила Мария Салазар, член Республиканской партии, представляющая округ, в который входит Майами в Конгрессе. Ее избиратели хотят безопасность на границе и здоровую экономику, но и послабления для тех, кто находится в Америке годами и не совершали преступлений, говорит Салазар.

Майами с 500-тысячным населением является частью округа Майами-Дэйд, в котором на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп со значительным преимуществом одержал победу над Камалой Харрис. Победа демократа на выборах мэра Майами, как и победы кандидатов-демократов на осенних выборах губернаторов двух штатов, дают демократам повод для надежды на победу в промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года, где у республиканцев сейчас незначительное большинство в обеих палатах Конгресса.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 280
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1373
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3794
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1023
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1298
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2715
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1198
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1212
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 280
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1373
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3794
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1023
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1298
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2715
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1198
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 972
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1212
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3395
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2836
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться