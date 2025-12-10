Массовые задержания турецких журналистов

В рамках начатого в Турции расследования в отношении знаменитостей по делу о наркотиках в ночь на 9 декабря в Стамбуле был задержан главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой. Он отстранен от должности решением Фонда страхования сбережений (TMSF), который управляет телеканалом.

Прокуратура Стамбула сообщила, что в отношении Эрсоя и еще семи человек возбуждено уголовное дело по обвинениям в «приобретении наркотических или стимулирующих веществ для личного употребления», «употреблении, хранении или использовании наркотических или стимулирующих веществ». Хотя прокуратура не назвала имен других фигурантов, местные СМИ сообщили о задержании заведующей отделом международных новостей Habertürk Элиф Кылыч, а также сотрудников Уфука Тетика, Махмута Гёдэ, Мустафы Маназа, Гизем Айбакты, Эбру Гюлан и Бусе Озтайын.

Арест Эрсоя и его коллег расценивается как расширение операции прокуратуры по борьбе с наркотиками в сфере медиа. До этого, 5 декабря, в рамках того же расследования были задержаны телеведущие Эла Рюмейса Джебеджи (Show TV), Мелтем Аджет (бывшая сотрудница Habertürk) и Ханде Сарыоглу (Beyaz TV). После дачи показаний, проведения наркологических тестов и изъятия данных телефонов ведущих отпустили.

Habertürk, как и Show TV, входил в состав Can Media Group, принадлежащей Can Holding. Эта медиагруппа была конфискована Фондом страхования сбережений 11 сентября 2025 года по обвинениям в отмывании денег, уклонении от налогов и мошенничестве.

Can Holding приобрел эти медиаактивы у Ciner Group 23 декабря 2024 года за 800 млн долларов. После ареста президента Can Holding Кемаля Джана 28 сентября 2025 года был выдан ордер на арест главы Ciner Holding Тургая Джинера. Впоследствии и Ciner Holding был конфискован по аналогичным обвинениям и передан под управление Фонда страхования сбережений.

Мехмет Акиф Эрсой начал журналистскую карьеру в 2009 году и значительную ее часть проработал корреспондентом TRT в арабском мире. В 2017 году он перешел на Habertürk, а 7 августа 2024 года был назначен главным редактором от имени Ciner Group Кенаном Текдагом после отставки предыдущего главного редактора Мехмета Йешилкаи.

Текдаг, сыгравший ключевую роль в продаже активов Ciner Group компании Can Holding и позже назначенный ее руководителем, также находится под арестом.