Европе не угнаться за Америкой

Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Объем помощи, оказанной Украине в текущем году союзниками, может оказаться минимальным с начала полномасштабного военного вторжения России в эту страну в 2022 году. При этом военная помощь со стороны Европы не компенсирует дефицит, возникший из-за сокращения поддержки со стороны США. Такие выводы публикует Институт мировой экономики в Киле (IfW) в рамках проекта Ukraine Support Tracker в среду, 10 декабря.

Если в период с 2022 по 2024 год Киев получал ежегодно около 41,6 млрд евро в сумме от всех помогающих стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составляет 32,5 млрд евро. Таким образом, чтобы достигнуть уровня помощи предшествующих лет, Киеву было бы необходимо до конца года получить еще 9,1 млрд евро, констатируют эксперты. Для этого объем ежемесячных поступлений в ноябре и декабре должен оказаться вдвое больше, чем в предыдущие два месяца.

«На основании данных, доступных к октябрю, можно сказать, что Европа не смогла удержать динамику первого полугодия 2025 года, - указывает руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). - На фоне замедления (темпов оказания помощи - ред.) Европе будет сложно полностью компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году. Если этот медленный темп сохранится, поступления помощи Украине в 2025 году станут самыми малыми с начала российского вторжения в 2022 году».

Как следует из отчета, масштабы поддержки Украины со стороны различных государств в Европе были очень неравномерными. Так, Германия, Франция и Великобритания существенно увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Германия, в частности, повысила средний объем ежемесячных выплат Украине почти в три раза, а Франция и Великобритания - более чем в два раза.

Однако по отношению к ВВП стран 2021 года эти государства все же не достигли уровня помощи Украине со стороны скандинавских стран и Финляндии, говорится в пресс-релизе IfW. Между тем Испания и Италия в 2025 году вовсе не увеличили объем помощи Украине. Италия даже сократила свой вклад по сравнению с периодом 2022-2024 годов на 15%.

ЭТО ВАЖНО

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 287
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1373
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3797
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1023
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1304
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2717
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1202
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 975
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1215
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3396
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2840
