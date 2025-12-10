Европе не угнаться за Америкой

Объем помощи, оказанной Украине в текущем году союзниками, может оказаться минимальным с начала полномасштабного военного вторжения России в эту страну в 2022 году. При этом военная помощь со стороны Европы не компенсирует дефицит, возникший из-за сокращения поддержки со стороны США. Такие выводы публикует Институт мировой экономики в Киле (IfW) в рамках проекта Ukraine Support Tracker в среду, 10 декабря.

Если в период с 2022 по 2024 год Киев получал ежегодно около 41,6 млрд евро в сумме от всех помогающих стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составляет 32,5 млрд евро. Таким образом, чтобы достигнуть уровня помощи предшествующих лет, Киеву было бы необходимо до конца года получить еще 9,1 млрд евро, констатируют эксперты. Для этого объем ежемесячных поступлений в ноябре и декабре должен оказаться вдвое больше, чем в предыдущие два месяца.

«На основании данных, доступных к октябрю, можно сказать, что Европа не смогла удержать динамику первого полугодия 2025 года, - указывает руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). - На фоне замедления (темпов оказания помощи - ред.) Европе будет сложно полностью компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году. Если этот медленный темп сохранится, поступления помощи Украине в 2025 году станут самыми малыми с начала российского вторжения в 2022 году».

Как следует из отчета, масштабы поддержки Украины со стороны различных государств в Европе были очень неравномерными. Так, Германия, Франция и Великобритания существенно увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Германия, в частности, повысила средний объем ежемесячных выплат Украине почти в три раза, а Франция и Великобритания - более чем в два раза.

Однако по отношению к ВВП стран 2021 года эти государства все же не достигли уровня помощи Украине со стороны скандинавских стран и Финляндии, говорится в пресс-релизе IfW. Между тем Испания и Италия в 2025 году вовсе не увеличили объем помощи Украине. Италия даже сократила свой вклад по сравнению с периодом 2022-2024 годов на 15%.