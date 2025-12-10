Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить

Азербайджан выступил против документа «Стратегическая повестка для партнерства ЕС–Армения», подписанного между Евросоюзом и Арменией. В интервью haqqin.az экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров отметил, что претензии азербайджанской стороны связаны с тем, что в результате конфликта пострадало большое количество беженцев и перемещенных лиц с обеих сторон.

По его словам, в документе ЕС и Армении вызывает беспокойство попытка искусственно выделить лишь одну категорию пострадавших.

«Искусственное выделение одной группы, придание ей какого-то приоритета и полное умалчивание всех остальных — это попытка играть в интересах тех групп политической элиты Армении, которые все еще говорят о каком-то реванше, реваншистских настроениях. Подобные формулировки преподносятся как забота о нуждающихся, но на деле выносят в повестку для постконфликтного регулирования между Арменией и Азербайджаном те компоненты, которые не сближают, а отдаляют. Реакция азербайджанской стороны понятна. Азербайджан всегда был против того, чтобы искусственно выделялись какие-то группы из пострадавших», — отметил Зульфугаров.

Он отметил, что все помнят, что инициатором конфликта была армянская сторона. Он подчеркнул, что все это произошло в результате так называемого «миацума». В этой связи, по словам экс-министра, возникают два принципиальных вопроса относительно документа.

«Первый - насколько те, кто работали с этим документом в армянском Министерстве иностранных дел, действовали в русле инструкции главы государства. Второй - почему определенные круги в европейских структурах, которые должны были хорошо понимать суть этих вопросов, пошли на поводу представителей Армении, которые таким образом хотят представить последствия или проблемы, связанные с этим конфликтом», — заявил Зульфугаров, отметив, что оба вопроса остаются актуальными.

Он подчеркнул, что Азербайджану «всегда есть чем и как ответить» на подобного рода действия. При этом, по его словам, возникают сомнения относительно искренности заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о стремлении поддерживать мирную повестку.

«Документ ЕС и Армении вместо того, чтобы содействовать сближению двух государств или двух обществ, наоборот, ставит препятствия и, по сути дела, служит тому, чтобы конфронтация продолжалась», — добавил Зульфугаров.