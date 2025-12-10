Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта

Арбитражный суд Краснодарского края РФ опубликовал полный текст своего решения от 24 ноября об изъятии порта Туапсе у Шахлара Новрузова, бизнесмена азербайджанского происхождения, который в настоящее время находится под арестом. Стало известно, что при рассмотрении дела в числе бенефициаров объекта обнаружились не только иностранные бизнесмены, но и россияне — фигуранты серии дел о махинациях со средствами «Роснефти» при реконструкции Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Ответчик же настаивал, что порт не имеет стратегического значения, поэтому претензии надзора по поводу передачи актива иностранцам якобы не обоснованы.

Из опубликованного решения становится ясно, что ответчики возражали против удовлетворения исковых требований, настаивая на отсутствии стратегического статуса обществ «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) и «Предприятие ТМКП». По мнению ответчиков, стратегически значимым предприятие может считаться лишь после включения его в реестр субъектов естественной монополии. Ни одно из обществ, о которых идет речь в иске Генпрокуратуры РФ, в таком реестре не числится, говорится в отзыве владельцев объектов. Между тем Генпрокуратура РФ в ходе рассмотрения дела указала на то, что включение предприятия в реестр субъектов естественной монополии не имеет решающего значения для признания его стратегическим. На момент приобретения ответчиками активов стратегическим портовым предприятием считалась организация, доля услуг которой в границах морского порта, в том числе по перевалке или хранению определенных видов грузов, превышала 20%. ООО «Предприятие ТМКП», оказывающее услуги по перевалке плодоовощной продукции, контролировало в разные годы от 30% до 59% импорта овощей и фруктов в порту Туапсе. Таким образом, ООО «Предприятие ТМКП», которое арендует у ТМКП глубоководный причал, и сама компания ТМКП являются хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, говорится в материалах процесса. В итоге суд пришел к выводу, что спорные активы были приобретены с нарушением федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности». Закон требует согласования сделки в правительстве РФ и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Напомним, Арбитражный суд Краснодара 24 ноября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации активов азербайджанского бизнесмена-олигарха Шахлара Новрузова в пользу государства. Согласно решению суда, 100-процентные пакеты акций ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие ТМКП», владельцем которых был Новрузов, перешли в собственность российской казны. В пользу государства также перешли Темрюкский морской перегрузочный терминал и объекты, принадлежащие ООО «Дар Фрут».