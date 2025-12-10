Госкомстат сообщил азербайджанцам о повышении их зарплаты

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе–октябре составила 1 086 манатов, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Госкомстат, на 1 ноября число наемных работников в экономике страны достигло 1 782,4 тыс. человек. Из них 865,7 тыс. трудились в государственном секторе, а 916,7 тыс. — в негосударственном.

По данным ведомства, 18,8% всех наемных работников заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% — в образовании, 14% — в промышленности, 8,6% — в здравоохранении и социальном обслуживании населения. Также 6,7% работают в строительстве, а 6,3% — в государственном управлении, обороне и социальной защите.