Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Госкомстат сообщил азербайджанцам о повышении их зарплаты

15:10

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе–октябре составила 1 086 манатов, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Госкомстат, на 1 ноября число наемных работников в экономике страны достигло 1 782,4 тыс. человек. Из них 865,7 тыс. трудились в государственном секторе, а 916,7 тыс. — в негосударственном.

По данным ведомства, 18,8% всех наемных работников заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% — в образовании, 14% — в промышленности, 8,6% — в здравоохранении и социальном обслуживании населения. Также 6,7% работают в строительстве, а 6,3% — в государственном управлении, обороне и социальной защите.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48

