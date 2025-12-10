В Турции горит химзавод

В Турции на заводе Bahadır Kimya, расположенном в организованной промышленной зоне района Яхшихан в провинции Кырыккале, по пока не установленной причине вспыхнул сильный пожар. Огонь, начавшийся в закрытом производственном помещении площадью 8 640 квадратных метров, быстро распространился. На место происшествия направлены многочисленные пожарные расчеты, сообщают турецкие СМИ.

Пожар пока не могут потушить. Наличие в производственных цехах моторных масел, антифриза и аэрозольных спреев, относящихся к продукции с высокой воспламеняемостью, способствовало быстрому распространению огня.

Губернатор провинции Кырыккале Мехмет Макас заявил, что погибших при пожаре нет. «...На этом заводе работают 70 наших сограждан. Слава Богу, жертв нет. Как только начался пожар, на заводе была проведена эвакуация... Однако ситуация остается критической. В соответствии с указаниями министра внутренних дел AFAD (турецкое Государственное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях – ред.) занимается инцидентом. На данный момент к нам на помощь прибыли силы из Анкары с 26 единицами техники в качестве подкрепления. Причина пожара пока не известна...» - сообщил губернатор.