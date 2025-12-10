USD 1.7000
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?
Правительство выступило против повышения рейтинга Азербайджана. Но почему?

Пашинян рассказал, когда начнут строить Зангезурский коридор

15:31 387

Строительство транспортной сети «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP или Зангезурский коридор) начнется в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе официального визита в Германию.

«В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с нашими американскими коллегами относительно общих условий проекта по развитию транспортной сети TRIPP. TRIPP Company будет армяно-американским совместным предприятием, имеющим право развивать необходимую инфраструктуру железных и автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также волоконно-оптических кабелей. Мы начнем поэтапную реализацию проекта в следующем году», — отметил Пашинян.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне был парафирован договор о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. В тот же день лидеры Азербайджана, Армении и США подписали совместное заявление, предусматривающее среди прочего и проект TRIPP.

Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 301
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 1374
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 3802
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 1027
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 1312
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами видео
14:14 2724
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
Экс-глава МИД: Азербайджану есть чем ответить
14:52 1209
Массовые задержания турецких журналистов
Массовые задержания турецких журналистов
14:44 979
Британия призвала давить на Калининград
Британия призвала давить на Калининград
14:32 1222
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…»
«Если Азербайджан направит военный контингент в Газу, это может иметь внутриполитические последствия…» Сенсационное интервью азербайджанского чиновника журналистам в Дохе
12:22 3398
Явление Закира Гаралова народу
Явление Закира Гаралова народу фото
13:48 2847

