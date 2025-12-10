Пашинян рассказал, когда начнут строить Зангезурский коридор

Строительство транспортной сети «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP или Зангезурский коридор) начнется в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе официального визита в Германию.

«В настоящее время мы ведем интенсивные переговоры с нашими американскими коллегами относительно общих условий проекта по развитию транспортной сети TRIPP. TRIPP Company будет армяно-американским совместным предприятием, имеющим право развивать необходимую инфраструктуру железных и автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также волоконно-оптических кабелей. Мы начнем поэтапную реализацию проекта в следующем году», — отметил Пашинян.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне был парафирован договор о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. В тот же день лидеры Азербайджана, Армении и США подписали совместное заявление, предусматривающее среди прочего и проект TRIPP.