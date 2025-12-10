Суд принял решение по делу Али Керимли

В связи с мерой пресечения в виде ареста в отношении председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ), в суд было подано ходатайство об изменении ему меры пресечения.

Сегодня Сабаильский районный суд рассмотрел ходатайство и решил отклонить просьбу об изменении меры пресечения.

Напомним, 1 декабря Сабаильский районный суд на основании представления следственного органа избрал в отношении Али Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней. Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 (насильственный захват власти) УК Азербайджана. Бакинский апелляционный суд оставил это решение без изменений.