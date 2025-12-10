USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Молдова получила помощь от НАТО

16:59

Молдова получила очередную партию военной помощи от НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI), сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

По данным ведомства, партия включает индивидуальные средства защиты, в том числе каски и костюмы химзащиты, а также медицинские муляжи, вычислительную технику, автомобили и мебель. О стоимости и количестве этого оборудования не сообщается.

В 2025 году правительство Молдовы приняло новую военную стратегию, которая подразумевает рост военных расходов до 1% ВВП, а также увеличение численности вооруженных сил на 30% - до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц.

В документе также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Украиной.

