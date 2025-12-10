Минздрав о новых правилах сертификации врачей

Как сообщает haqqin.az, заведующая отделом сертификации медицинских работников Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений Министерства здравоохранения Шарафат Исмаилова ответила на вопросы медицинских работников о новых правилах в прямом эфире на официальном аккаунте министерства в Instagram. По ее словам, новые правила открывают новые возможности для медицинских работников.

Медицинские работники, помимо сдачи сертификационного экзамена, смогут автоматически получить свои сертификаты, набрав в среднем 50 баллов за 5 лет, в итоге минимум 250 баллов. То есть, работа медицинских работников над собой, их научно-практическая деятельность будет оцениваться и позволит автоматически получить сертификат. Согласно новому решению, созданы три возможности для получения баллов по непрерывному профессиональному развитию (НПР), а именно: за счет научной, педагогической и самостоятельной непрерывной профессиональной деятельности медицинские работники могут накапливать кредитные баллы и добиться автоматической генерации сертификатов.

К этим видам деятельности относятся: Научная деятельность; защита диссертации для получения научной степени доктора философии или доктора наук по специальности; • руководство или консультирование в научных работах в области медицины или фармацевтики; деятельность в качестве рецензента на предварительных обсуждениях научных работ и научных семинарах, в качестве официального оппонента при защите диссертаций; председательство или членство в советах и этических комитетах, ориентированных на научную деятельность в медицине или фармацевтике; публикация статей, тезисов и других научных работ в международных рецензируемых журналах или журналах, изданных Высшей аттестационной комиссией при президенте Азербайджана, в научных сборниках, научной периодической печати, публикациях научных мероприятий, зарегистрированных научных электронных изданиях; получение патента, связанного с разработкой новых методов медицинской помощи, диагностики, лечения, медицинских технологий или техники; издание или утверждение стандартов в области медицины или фармацевтики, национальных руководств по специальности, монографий, клинических протоколов, учебно-методических (методических) пособий, программ высшего, среднего специального и дополнительного образования по медицинскому образованию.

К педагогической деятельности относится деятельность преподавателей по медицинским или здравоохранению специальностям в высших и средних специальных учебных заведениях. Самостоятельное НПР подразумевает командировку медицинского специалиста в другое медицинское учреждение для прохождения практики с целью совершенствования профессиональных навыков по специальности.

Министерством здравоохранения также подготовлены «Правила аккредитации мероприятий по развитию в области непрерывного профессионального развития» и «Требования к кредитному эквиваленту деятельности НПР, необходимым документам для их подтверждения и расчету», которые в настоящее время представлены на окончательное обсуждение.

Эти документы позволят оценивать деятельность лиц, занимающихся научно-педагогической деятельностью среди медицинских работников, в кредитных баллах и, в итоге, обеспечат автоматическую генерацию сертификата по итогам пяти лет. Представитель Минздрава особо отметила, что баллы по непрерывному профессиональному развитию должны собираться медицинскими работниками по их утвержденным специальностям и на аккредитованных мероприятиях, и сообщила, что создана возможность собирать эти баллы как внутри страны, так и на международных аккредитованных мероприятиях.

Представитель министерства сообщила, что под периодом сертификации подразумевается срок действия сертификата. Согласно действующим правилам, медицинские работники, у которых до истечения срока сертификата остается 1 год или меньше, могут получить новый сертификат, набрав 50 кредитных баллов.

В ходе выступления было отмечено, что новые правила применяются как к медицинским работникам с высшим образованием, так и к медицинским работникам со средним специальным образованием, а также к лицам, занимающимся фармацевтической деятельностью. Несмотря на сбор кредитных баллов по непрерывному профессиональному развитию, лица, не осуществлявшие практическую медицинскую деятельность по своей специальности в последние пять лет, лица, не набравшие в среднем 50 баллов в год и 250 баллов за пять лет, лица, не набравшие минимальный проходной балл на сертификационных экзаменах, смогут получить сертификат, сдав сертификационный экзамен.