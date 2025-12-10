Великолепный подарок на 200 000 манатов в мегалотерее Bakcell

Напомним, имя счастливого победителя розыгрыша автомобиля Porsche Cayenne станет известно в ходе финального тиража, который пройдет 31 декабря. В рамках лотереи абоненты могут приобрести пакет «Шанс» и получить возможность стать победителем мегаподарка стоимостью 200 000 манатов.

«Для Bakcell очень важно создавать новые возможности, которые делают повседневную жизнь наших пользователей более насыщенной. На сегодняшний день 9 автомобилей Zeekr 001 и 67 iPhone 17 успешно вручены своим победителям. А сегодня мы с большим удовольствием представляем мегаподарок нашей лотереи — автомобиль Porsche Cayenne. Желаем удачи всем участникам лотереи Bakcell!» - отметила директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова.

Следует отметить, что этот проект является первой в Азербайджане крупномасштабной лотереей, построенной на платформе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). На сегодняшний день в рамках мегалотереи Bakcell с помощью выбора на основе ИИ 9 автомобилей Zeekr 001 и 67 устройств iPhone 17 были вручены своим владельцам.

Лотерея продолжается, и в предстоящих тиражах участников ждут еще более роскошные призы! В соответствии с результатами ежедневных и еженедельных тиражей будут вручены дополнительные 25 устройств iPhone 17 и 4 автомобиля Zeekr 001.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта. Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.