Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Великолепный подарок на 200 000 манатов в мегалотерее Bakcell

17:10 583

В мегалотерее Bakcell, инновационного лидера, эмоции достигают своего пика. Совсем скоро станет известен победитель розыгрыша главного приза — автомобиля Porsche Cayenne.

«Для Bakcell очень важно создавать новые возможности, которые делают повседневную жизнь наших пользователей более насыщенной. На сегодняшний день 9 автомобилей Zeekr 001 и 67 iPhone 17 успешно вручены своим победителям. А сегодня мы с большим удовольствием представляем мегаподарок нашей лотереи — автомобиль Porsche Cayenne. Желаем удачи всем участникам лотереи Bakcell!» - отметила директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова.

Напомним, имя счастливого победителя розыгрыша автомобиля Porsche Cayenne станет известно в ходе финального тиража, который пройдет 31 декабря. В рамках лотереи абоненты могут приобрести пакет «Шанс» и получить возможность стать победителем мегаподарка стоимостью 200 000 манатов.

«Шанс»-пакеты:

• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES

• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES

• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES.

Следует отметить, что этот проект является первой в Азербайджане крупномасштабной лотереей, построенной на платформе с использованием искусственного интеллекта (ИИ). На сегодняшний день в рамках мегалотереи Bakcell с помощью выбора на основе ИИ 9 автомобилей Zeekr 001 и 67 устройств iPhone 17 были вручены своим владельцам.

Лотерея продолжается, и в предстоящих тиражах участников ждут еще более роскошные призы! В соответствии с результатами ежедневных и еженедельных тиражей будут вручены дополнительные 25 устройств iPhone 17 и 4 автомобиля Zeekr 001.

Более подробная информация: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта. Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 132
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1084
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2192
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 522
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 752
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 859
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3072
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2913
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5295
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3940

