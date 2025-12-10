USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Французам не нужен «старший брат»

17:33 725

Лидер французского ультраправого «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ему не нужна помощь президента США Дональда Трампа в то время, как его партия стремится к президентству в 2027 году. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Беспокойство относительно потенциального вмешательства США в политику европейских ультраправых сил резко возросло после публикации на прошлой неделе стратегии национальной безопасности США, в которой Вашингтон выступил за «развитие сопротивления» с целью усиления националистического движения в Европе.

«Я француз, поэтому мне не нравится вассальная зависимость, и мне не нужен «старший брат», такой как Трамп, чтобы решать судьбу моей страны», – сказал Барделла в интервью.

Он в целом соглашается с антимигрантской позицией Трампа, изложенной в стратегии, но с осторожностью относится к прямому вмешательству США в политику своей страны. Как показывают опросы, во Франции Трамп очень непопулярен.

«Это правда, что массовая иммиграция и халатность наших лидеров... сегодня нарушают баланс сил в европейских обществах», – сказал французский политик.

Интервью Барделла состоялось во время поездки в Лондон, где он встретился с лидером партии Reform UK Найджелом Фараджем, который когда-то связал партию Барделла с «предубеждениями и антисемитизмом».

«Я думаю, что Фарадж станет следующим премьер-министром», – сказал Барделла, восхваляя «великого патриота, который всегда защищал интересы Британии и британского народа».

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 133
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1085
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2194
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 524
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 754
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 859
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3074
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2913
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5295
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3940

ЭТО ВАЖНО

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 133
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1085
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2194
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 524
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 754
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 859
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3074
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2913
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5295
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться