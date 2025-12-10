Французам не нужен «старший брат»

Лидер французского ультраправого «Национального объединения» Жордан Барделла заявил, что ему не нужна помощь президента США Дональда Трампа в то время, как его партия стремится к президентству в 2027 году. Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

Беспокойство относительно потенциального вмешательства США в политику европейских ультраправых сил резко возросло после публикации на прошлой неделе стратегии национальной безопасности США, в которой Вашингтон выступил за «развитие сопротивления» с целью усиления националистического движения в Европе.

«Я француз, поэтому мне не нравится вассальная зависимость, и мне не нужен «старший брат», такой как Трамп, чтобы решать судьбу моей страны», – сказал Барделла в интервью.

Он в целом соглашается с антимигрантской позицией Трампа, изложенной в стратегии, но с осторожностью относится к прямому вмешательству США в политику своей страны. Как показывают опросы, во Франции Трамп очень непопулярен.

«Это правда, что массовая иммиграция и халатность наших лидеров... сегодня нарушают баланс сил в европейских обществах», – сказал французский политик.

Интервью Барделла состоялось во время поездки в Лондон, где он встретился с лидером партии Reform UK Найджелом Фараджем, который когда-то связал партию Барделла с «предубеждениями и антисемитизмом».

«Я думаю, что Фарадж станет следующим премьер-министром», – сказал Барделла, восхваляя «великого патриота, который всегда защищал интересы Британии и британского народа».

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.