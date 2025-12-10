Турцию сравнили с 45-летним мужчиной

Рождаемость в Турции непрерывно снижается уже 11 лет подряд. Если снижение рождаемости продолжится нынешними темпами, то примерно через 40 лет медианный возраст в Турции может превысить 45 лет. Об этом заявил заместитель председателя Института статистики Турции (TÜİK) Фуркан Метин.

«Турция в 1990-е годы была похожа на 20-летнего юношу. Энергия 45-летней Турции не будет такой же, как энергия Турции в возрасте 20–25 лет в 1990-е годы», — подчеркнул он.

Заметное замедление темпов прироста населения Турции в последние годы вызывает серьезные опасения по поводу глубоких и необратимых изменений в демографической структуре страны. Эксперты предупреждают, что продолжение падения рождаемости не только замедлит рост населения, но и приведет к сокращению рабочей силы, увеличению нагрузки на систему социального обеспечения, росту расходов на здравоохранение и уход за пожилыми людьми.