Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения

10 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Экономического совета и председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова состоялось заседание, в повестку дня которого был включен доклад о стабильной деятельности Госнефтекомпании (SOCAR).

В рамках представления подробно обсуждались реализуемые SOCAR проекты, их перспективы развития, источники финансирования для их выполнения, долговой портфель компании и другие текущие вопросы.

С презентацией по темам повестки выступил президент SOCAR Ровшан Наджаф. На заседании также выступили министр экономики Михаил Джаббаров, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов и главный исполнительный директор АИХ Руслан Алиханов.

Члены Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга обсудили представленные вопросы. По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Совета SOCAR и Государственному нефтяному фонду (SOFAZ) были даны соответствующие поручения.