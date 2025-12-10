USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения

17:54 1091

10 декабря под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Экономического совета и председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова состоялось заседание, в повестку дня которого был включен доклад о стабильной деятельности Госнефтекомпании (SOCAR).

В рамках представления подробно обсуждались реализуемые SOCAR проекты, их перспективы развития, источники финансирования для их выполнения, долговой портфель компании и другие текущие вопросы.

С презентацией по темам повестки выступил президент SOCAR Ровшан Наджаф. На заседании также выступили министр экономики Михаил Джаббаров, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Исрафил Мамедов и главный исполнительный директор АИХ Руслан Алиханов.

Члены Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга обсудили представленные вопросы. По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Совета SOCAR и Государственному нефтяному фонду (SOFAZ) были даны соответствующие поручения.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева
18:35 142
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
17:54 1092
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2197
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 532
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 760
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 864
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3079
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2914
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5297
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
15:06 3942

