Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Азербайджанские военные встретились с представителями НАТО

17:58

В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству» (IPCP) между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2025 год, в рамках учений «Согласование возможностей стран-партнеров» в Баку состоялась II координационная встреча между экспертами Мобильной тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме и специалистами министерства. Об этом сообщили в Минобороны.

Выступивший на встрече генерал-майор Вугар Аливердиев отметил, что в рамках IPCP по инициативе Мобильной тренинговой группы НАТО регулярно проводятся учения и курсы в целях ознакомления азербайджанских военнослужащих со стандартами НАТО, обучения их оперативному планированию, процедурам командного управления, оперативному и тактическому планированию учений в стиле НАТО, а также их проведению.

Была выражена уверенность в том, что запланированные учения будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, повышению уровня оперативной подготовки азербайджанской армии в соответствии со стандартами НАТО, укреплению коллективной безопасности и внесут ценный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

Отмечалось, что профессиональная деятельность военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях, а также в других сферах в рамках партнерства с НАТО удостоена положительной оценки.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями и по ряду других актуальных вопросов, был подписан протокол о взаимопонимании по проведению учений.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева
18:35
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
17:54
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
15:16
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
15:06

