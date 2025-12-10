Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 6-го тура Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Раде Обреновичем. После вчерашних игр 6-го тура «Карабах» с 7 очками занимает 21-е место. Победа над клубом из Нидерландов добавит в копилку чемпиона Азербайджана еще 3 балла и практически гарантирует выход в плей-офф. У «Аякса» после пяти игр очков нет. Знаменитый клуб, четыре раза выигрывавший Кубок и Лигу чемпионов, идет на последнем 36-м месте. ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ