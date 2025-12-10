Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 6-го тура Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Раде Обреновичем.
После вчерашних игр 6-го тура «Карабах» с 7 очками занимает 21-е место. Победа над клубом из Нидерландов добавит в копилку чемпиона Азербайджана еще 3 балла и практически гарантирует выход в плей-офф. У «Аякса» после пяти игр очков нет. Знаменитый клуб, четыре раза выигрывавший Кубок и Лигу чемпионов, идет на последнем 36-м месте.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
«Карабах» с «Аяксом» играл в основной стадии прошлогодней Лиги Европы. Матч в Баку завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Еще четыре игры «Карабах» провел с «Твенте». В 2009 году в Лиге Европы голландцы выиграли по сумме двух матчей - 3:1, 0:0. А в 2014 году уже «Карабах» прошел команду из Энсхеде (0:0, 1:1) и впервые вышел в групповой раунд Лиги Европы.
Сегодня также состоятся матчи:
«Вильярреал» (Испания) - «Копенгаген» (Дания)
«Атлетик» (Испания) - «ПСЖ» (Франция)
«Байер» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) - «Наполи» (Италия)
«Боруссия» (Германия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
«Брюгге» (Бельгия) - «Арсенал» (Англия)
«Ювентус» (Италия) - «Пафос» (Кипр)
«Реал» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).