Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф

Отдел спорта
18:04 766

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 6-го тура Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Раде Обреновичем.

После вчерашних игр 6-го тура «Карабах» с 7 очками занимает 21-е место. Победа над клубом из Нидерландов добавит в копилку чемпиона Азербайджана еще 3 балла и практически гарантирует выход в плей-офф. У «Аякса» после пяти игр очков нет. Знаменитый клуб, четыре раза выигрывавший Кубок и Лигу чемпионов, идет на последнем 36-м месте.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Карабах» с «Аяксом» играл в основной стадии прошлогодней Лиги Европы. Матч в Баку завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. 

Еще четыре игры «Карабах» провел с «Твенте». В 2009 году в Лиге Европы голландцы выиграли по сумме двух матчей - 3:1, 0:0. А в 2014 году уже «Карабах» прошел команду из Энсхеде (0:0, 1:1) и впервые вышел в групповой раунд Лиги Европы.

Сегодня также состоятся матчи:

«Вильярреал» (Испания) - «Копенгаген» (Дания)

«Атлетик» (Испания) - «ПСЖ» (Франция)

«Байер» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) - «Наполи» (Италия)

«Боруссия» (Германия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Брюгге» (Бельгия) - «Арсенал» (Англия)

«Ювентус» (Италия) - «Пафос» (Кипр)

«Реал» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия).

