USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Трамп наносит упреждающий удар

18:12 626

Власти США пытаются получить от Международного уголовного суда гарантии, которые исключат возможное преследование Дональда Трампа и членов его администрации после завершения его президентского срока в 2029 году. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

«Растет обеспокоенность, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и начнет их преследовать. Это неприемлемо, и мы не позволим этому случиться», – заявил неназванный американский чиновник.

По его сведениям, США готовы расширять санкции – как в отношении судей МУС, так и в отношении суда как института – в случае, если расследование по эпизодам, связанным с действиями американских военных в Афганистане, не будет прекращено. Вашингтон также настаивает на остановке расследования, касающегося израильских руководителей и их действий в ходе конфликта в секторе Газа. Как отметил чиновник, представитель администрации Трампа уже передал соответствующие требования в МУС и довел их до сведения судей.

Также рассматривается вероятность внесения изменений в Римский статут, которые закрепили бы невозможность преследования высших должностных лиц США. При этом, как подчеркивает агентство, подобная поправка потребует поддержки двух третей из 125 государств-участников, ратифицировавших Римский статут, что заметно усложняет процесс. Кроме того, предполагается, что санкции против самого суда могут существенно затруднить его работу — включая доступ к банковской инфраструктуре и программному обеспечению. По оценке источника Reuters, выходом может стать «изменение Римского статута, чтобы (в нем) было четко указано, что он (МУС) не обладает юрисдикцией».

Агентство не уточняет, по какой конкретной причине МУС может инициировать преследование в отношении Трампа, однако обращает внимание на удары, которые США наносят по судам в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 148
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1097
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2199
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 536
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 769
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 867
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3084
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2916
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5299
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3942

ЭТО ВАЖНО

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 148
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1097
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2199
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 536
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 769
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 867
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3084
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2916
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2381
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5299
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться