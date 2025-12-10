Трамп наносит упреждающий удар

Власти США пытаются получить от Международного уголовного суда гарантии, которые исключат возможное преследование Дональда Трампа и членов его администрации после завершения его президентского срока в 2029 году. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники.

«Растет обеспокоенность, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и начнет их преследовать. Это неприемлемо, и мы не позволим этому случиться», – заявил неназванный американский чиновник.

По его сведениям, США готовы расширять санкции – как в отношении судей МУС, так и в отношении суда как института – в случае, если расследование по эпизодам, связанным с действиями американских военных в Афганистане, не будет прекращено. Вашингтон также настаивает на остановке расследования, касающегося израильских руководителей и их действий в ходе конфликта в секторе Газа. Как отметил чиновник, представитель администрации Трампа уже передал соответствующие требования в МУС и довел их до сведения судей.

Также рассматривается вероятность внесения изменений в Римский статут, которые закрепили бы невозможность преследования высших должностных лиц США. При этом, как подчеркивает агентство, подобная поправка потребует поддержки двух третей из 125 государств-участников, ратифицировавших Римский статут, что заметно усложняет процесс. Кроме того, предполагается, что санкции против самого суда могут существенно затруднить его работу — включая доступ к банковской инфраструктуре и программному обеспечению. По оценке источника Reuters, выходом может стать «изменение Римского статута, чтобы (в нем) было четко указано, что он (МУС) не обладает юрисдикцией».

Агентство не уточняет, по какой конкретной причине МУС может инициировать преследование в отношении Трампа, однако обращает внимание на удары, которые США наносят по судам в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком.