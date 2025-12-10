Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины

С 1 января текущего года российские войска смогли взять под контроль 4669 квадратных километров площади Украины, это 0,77% всей территории страны (всего 603 628 кв. км). Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW). Этот показатель на 22% больше по сравнению с 2024 годом, когда ВС РФ оккупировали 3734 кв. км украинских земель.

Чуть более быстрые темпы продвижения российских войск в 2025 году даются им ценой огромных потерь, которые, согласно данным Генштаба ВСУ, с начала года достигли более 391 тысячи человек убитыми и ранеными. Это более 83 погибших или получивших ранение российских солдат на квадратный километр.

Как отмечает ISW, темпы продвижения армии РФ «не превышают пешего шага, даже в районах, где в последнее время российские войска добивались относительно более быстрых успехов, например на гуляйпольском и покровском направлениях».

Скорость наступления России в ближайшее время, скорее всего, не увеличится, констатируют аналитики. Это обусловлено «доминированием» украинских дронов, которые делают практически невозможными быстрые маневренные действия с использованием тяжелой техники для стремительных прорывов и вынуждают российские войска к изнурительным атакам для уничтожения пехоты.

Немного более успешные для Москвы оценки ранее приводило AFP, также изучившее данные ISW и Critical Threats Project. Согласно этим подсчетам, в 2025 году РФ захватила почти 5400 кв. км Украины — это почти на 2000 кв. км больше, чем за тот же период 2024-го.

При этом в оценку были включены как те районы, которые, по утверждению Киева и военных аналитиков, оккупированы Россией, так и те, о контроле над которыми заявляет российская армия. Всего Москва завоевала порядка 20% украинской территории — около 120 тысяч кв. км.

По подсчетам The Economist, Россия с начала войны могла потерять только погибшими 1% довоенного мужского населения. Издание не приводило точных показателей, но, учитывая данные последней довоенной переписи 2020–2021 годов, эта цифра может колебаться в пределах 430 тысяч - 680 тысяч убитых. По оценке НАТО, общее число убитых и раненых в российской армии к декабрю 2025-го приближается к 1,15 млн.