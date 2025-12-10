Запущено новое мобильное приложение для азербайджанских учителей

Приложение «Учитель» («Müəllim»), разработанное в рамках проекта «Цифровая школа», расширяет функциональные возможности существующего электронного журнала и предоставляет пользователям более удобный и эффективный доступ к системе через мобильные телефоны.

Министерство науки и образования Азербайджана запустило новое мобильное приложение для учителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приложение позволяет учителям управлять ключевыми процессами в мобильной среде, такими как планирование уроков, своевременная регистрация посещаемости учащихся, мониторинг успеваемости, а также ввод данных для формирующих и итоговых оценок.

При разработке приложения особое внимание уделялось безопасности и защите данных.

В настоящее время приложение «Учитель» используется в общеобразовательных учреждениях Баку, участвующих в проекте «Цифровая школа». Планируется постепенное внедрение мобильного приложения во все образовательные учреждения страны, что значительно поспособствует более эффективной координации управления образованием на единой цифровой платформе.

Отметим, что приложение разработано для операционных систем iOS и Android. Пользователи могут скачать приложение, выполнив поиск по запросу «Учитель» на соответствующих платформах.