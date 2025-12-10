Запущено новое мобильное приложение для азербайджанских учителей

USD 1.7000
Министерство науки и образования Азербайджана запустило новое мобильное приложение для учителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приложение «Учитель» («Müəllim»), разработанное в рамках проекта «Цифровая школа», расширяет функциональные возможности существующего электронного журнала и предоставляет пользователям более удобный и эффективный доступ к системе через мобильные телефоны.

Приложение позволяет учителям управлять ключевыми процессами в мобильной среде, такими как планирование уроков, своевременная регистрация посещаемости учащихся, мониторинг успеваемости, а также ввод данных для формирующих и итоговых оценок.

При разработке приложения особое внимание уделялось безопасности и защите данных.

В настоящее время приложение «Учитель» используется в общеобразовательных учреждениях Баку, участвующих в проекте «Цифровая школа». Планируется постепенное внедрение мобильного приложения во все образовательные учреждения страны, что значительно поспособствует более эффективной координации управления образованием на единой цифровой платформе.

Отметим, что приложение разработано для операционных систем iOS и Android. Пользователи могут скачать приложение, выполнив поиск по запросу «Учитель» на соответствующих платформах.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева фото
18:35 152
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения фото
17:54 1100
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40 2201
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20 539
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04 770
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48 869
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17 3086
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47 2917
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса фото; новость дополнена
15:16 2383
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07 5299
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда
15:06 3943

