Cиловики ворвались в мэрию израильского города

Израильская полиция провела масштабные обыски в мэрии израильского Назарета, пишут местные СМИ. По их данным, силовикам пришлось выламывать двери и изымать аппаратуру.

Операция является частью многомесячного скрытого расследования против преступной организации «Бакри», которая, согласно подозрениям, вывела из бюджета Назарета гигантские суммы денег.

По данным полиции, высокопоставленные муниципальные чиновники (как бывшие, так и действующие) сотрудничали с группировкой. Всего арестованы 13 подозреваемых, среди них местные «предприниматели» и бывший мэр; изъяты люксовые автомобили, арестованы банковские счета и недвижимость на десятки миллионов шекелей.

Полиция описывает ОПГ «Бакри» как одну из ключевых криминальных структур севера Израиля, причастную к рэкету, вымогательствам, манипуляциям с тендерами и кровавым разборкам.