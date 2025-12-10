USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Cиловики ворвались в мэрию израильского города

18:26

Израильская полиция провела масштабные обыски в мэрии израильского Назарета, пишут местные СМИ. По их данным, силовикам пришлось выламывать двери и изымать аппаратуру.

Операция является частью многомесячного скрытого расследования против преступной организации «Бакри», которая, согласно подозрениям, вывела из бюджета Назарета гигантские суммы денег.

По данным полиции, высокопоставленные муниципальные чиновники (как бывшие, так и действующие) сотрудничали с группировкой. Всего арестованы 13 подозреваемых, среди них местные «предприниматели» и бывший мэр; изъяты люксовые автомобили, арестованы банковские счета и недвижимость на десятки миллионов шекелей.

Полиция описывает ОПГ «Бакри» как одну из ключевых криминальных структур севера Израиля, причастную к рэкету, вымогательствам, манипуляциям с тендерами и кровавым разборкам.

Замглавы МИД России у помощника Алиева
Замглавы МИД России у помощника Алиева
18:35
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
Обсудили долги SOCAR. Али Асадов дал поручения
17:54
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
Впервые почти за 30 лет: демократы отбирают у республиканцев Майами
14:40
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
Россияне отдали 391 тысячу человек за 0,77% территории Украины
18:20
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
18:04
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
Ильхам Алиев сменил ректора Академии юстиции
17:48
Саакашвили заступился за Азербайджан
Саакашвили заступился за Азербайджан
16:17
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли
15:47
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
Ильхам Алиев принял лорда Олдердайса
15:16
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
Дочь Абульфаза Гараева ждет перемен
12:07
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
15:06

