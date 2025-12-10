Союзники Украины встретятся в формате видеоконференции

Следующая встреча лидеров «коалиции желающих» – группы стран, поддерживающих Украину, пройдет 11 декабря. Об этом сообщили агентству Reuters в пресс-службе президента Франции.

В Париже уточнили, что встреча состоится в формате видеоконференции. «Коалицию желающих» возглавляют совместно Великобритания и Франция.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев завершает работу над обновленным вариантом мирного плана и планирует передать его США 10 декабря. По его словам, план касается не только Украины, но и Европы, поэтому участие европейских стран в переговорах также важно.