Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»

18:54 2182

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил ответное письмо американскому лидеру Дональду Трампу, который несколько дней назад в своем послании выразил признательность за совместную инициативу Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по выдвижению его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Текст письма опубликован на официальном сайте главы государства.

«Выражаю Вам огромную благодарность за Ваше любезное письмо. Я высоко ценю Ваши искренние слова и признание наших усилий по обеспечению мира и стабильности.

Твердо убежден, что Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира. Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами.

Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за дух взаимного уважения и внимание, выраженные в Вашем письме», - сказано в послании Алиева. 

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
20:49 1870
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
20:29 944
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
18:20 3324
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
20:45 2681
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 673
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2183
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 598
Рейтинг Трампа растет и растет
20:18 974
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1722
Европа меж двух огней
19:00 1400
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
15:06 4771

