Европа меж двух огней

Евросоюз (ЕС), оказавшийся в тени при урегулировании российско-украинской войны, пока не выработал ясную стратегию по его завершению, отмечает газета The New York Times.

У Брюсселя, оказавшегося между двух огней – США и Россией, пока нет ответов, как отмечает издание, «на ключевые вопросы по поводу решений, касающихся будущего Украины». Пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к тому, что он назвал «разлагающейся» Европой, лишь частично отражает сложности, с которыми сталкиваются европейские лидеры, подчеркивает NYT.

Помимо внешнего давления, европейцы сталкиваются с внутренними проблемами: дефицитом бюджета, падением общественного доверия и ростом влияния крайне правых сил, пытаясь одновременно обеспечить безопасность своих стран и поддержать Киев. Как отмечает один из европейских чиновников, «возмущение доставляет удовольствие, но не является политикой».

Европейским лидерам предстоит убедить избирателей, что усилия в поддержку Украины оправданы, а для этого потребуются дополнительные военные расходы, расширение армии и новые формы призыва. Также им необходимо противостоять вызову со стороны популистских и националистических крайне правых партий, поддержку которым прямо выражает администрация Трампа в новой стратегии национальной безопасности, указывает газета.

Тем временем издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства одной из европейских стран, сообщает, что переговоры между США и ЕС о предоставлении Украине гарантий безопасности стали «неловкими».

Обострение отношений с новой администрацией США заставляет европейских лидеров задумываться о будущем, в котором Вашингтон перестанет быть главным гарантом безопасности континента, а Европе придется в кратчайшие сроки выстраивать собственную оборону. «Неопределенность» в отношении того, как США отреагируют на возможное нападение на одну из европейских стран, «слишком высока», подчеркнул чиновник.

Три дипломата НАТО также указали, что у альянса нет четких планов на случай непредвиденных ситуаций без участия США. По их мнению, акцент Вашингтона на Арктике и Индо-Тихоокеанском регионе воспринимается Европой как серьезный сигнал тревоги.